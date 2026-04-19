Con su noveno gol en la Premier League, el holandés se postula seriamente para la selección holandesa

Zian Flemming marcó el domingo su noveno gol en la Premier League, pero no evitó la derrota del Burnley por 4-1 ante el Nottingham Forest, liderado por la tripleta de Morgan Gibbs-White.
El Burnley, que el domingo luchaba por mantener viva la mínima esperanza de evitar el descenso, salió con dos holandeses en el once inicial. Además de Flemming, Quilindschy Hartman también saltó al campo en el City Ground.
Ambos protagonizaron el 0-1: Hartman avanzó por la izquierda y centró con la izquierda, y Flemming remató también con la izquierda.
En la segunda parte, el Forest, que también lucha por la permanencia, reaccionó. Gibbs-White se hizo protagonista.
El inglés anotó tres veces en solo quince minutos y, en el octavo minuto de descuento, Igor Jesus sentenció el 4-1 final.