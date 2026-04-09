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FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

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Con su dupla extranjera, Al-Nasr recupera a tres jugadores para enfrentar a Al-Akhdoud, aunque sigue sin su habitual ausente

Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
1ª División
K. Coman
J. Felix
A. Yahya
Iñigo Martínez
Arabia Saudita
Francia
Portugal
España

El «Al-Alamy» se prepara para un nuevo partido en la Liga Roshen.

El Al-Nassr recupera a tres jugadores para enfrentar al Al-Akhdoud en la Liga Roshen de Arabia Saudí, aunque su otra estrella aún está de baja.

El Al-Nasr visitará el sábado al Al-Akhdoud en el estadio Prince Hazloul bin Abdulaziz de Najran, en la jornada 28 de la Liga Roshen.

Según el diario saudí Al-Riyadiah, el extremo francés Kingsley Coman ya está listo tras entrenar con el grupo este jueves.

El francés ya está recuperado de la lesión muscular que le impidió jugar en la victoria 5-2 contra Al-Najma.

Lee también: El Al-Ahli no es el primero... 8 clubes han criticado al arbitraje en la Roshen... y una postura sorprendente del Al-Nasr

1ª División
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Al Akhdoud
ALA
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Al Nasr FC
ALN

Se suman al portugués João Félix y a Ayman Yahya, ausentes ante Al-Najma por acumulación de tarjetas.

Se espera que los tres vuelvan al once inicial: Koman sustituirá a Abdulrahman Gharib, João Félix a Abdullah Al-Hamdan y Ayman Yahya a Saad Al-Nasser.

En cambio, el defensa español Iñigo Martínez se mantiene al margen por su lesión muscular y prosigue su rehabilitación.

El Al-Nassr lidera la Liga Saudí con 70 puntos, dos más que el Al-Hilal y cuatro más que el Al-Ahli, aunque ha jugado un partido menos.

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