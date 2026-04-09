Con Rashford como arma, el Barcelona espera un nuevo milagro ante el Atlético de Madrid

El Barcelona aún confía en la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones contra el Atlético en el Metropolitano, gracias a una estadística histórica de Marcus Rashford.

El Barça perdió 2-0 en el Camp Nou, por lo que tiene muy difícil llegar a semifinales.

La vuelta se jugará el martes; el ganador se medirá en semis al vencedor del Arsenal-Sporting.

Según Mundo Deportivo, el Barça afronta un desafío que solo se ha dado una vez en la Liga de Campeones: remontar en casa una desventaja de dos goles en la vuelta.

Solo el Manchester United lo consiguió, al eliminar al París Saint-Germain en octavos de la temporada 2018-2019.

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El United perdió 2-0 en Old Trafford, pero luego remontó en el Parque de los Príncipes y ganó 3-1, avanzando a cuartos.

Marcus Rashford, hoy en el Barcelona y entonces en el United, marcó de penalti en el 90+4 el tanto que dio el pase.

El United se clasificó gracias al valor doble de los goles fuera de casa, regla ya eliminada, por lo que un 3-1 no valdría ahora al Barça ante el Atlético.

Rashford, cedido esta temporada al Barça, aún no tiene claro su futuro, pues el club azulgrana no ha ejercido la opción de compra.