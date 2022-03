¿Con qué Mallorca se encuentra el Vasco Aguirre en el camino hacia la permanencia en La Liga?

No son días sencillos en Mallorca. El equipo no se encuentra con su mejor versión y cada decisión que toma no hace otra cosa que consolidarlo en los puestos de descenso de La Liga. Es por eso que el club ha dado un paso al frente antes de que los temores se hagan realidad, cerrando la llegada de un especialista en este tipo de situaciones: Javier Aguirre.

El Vasco es conocido por su habilidad para manejar esas crisis relacionadas al descenso, logrando blindar a sus equipos de toda la presión que los rodea y explotando el potencial de los jugadores que tiene a la mano. Ya consiguió buenos resultados con el Zaragoza, Espanyol y estuvo cerca de lograr la hazaña durante su etapa en el Leganés.

Sin embargo, cada circunstancia es completamente distinta a las demás y las soluciones también varían, por lo que el reto que tiene en Mallorca pondrá nuevamente a prueba la capacidad de Aguirre para interpretar el camino que puede llevar al cuadro balear a la salvación. No será sencillo, tomando en cuenta el poco margen de error que tiene el equipo.

En GOAL te presentamos cómo está el Mallorca, las 'finales' que debe disputar y qué debe mejorar Aguirre para lograr el objetivo de permanecer en La Liga:

¿CON QUÉ EQUIPO SE ENCUENTRA EL VASCO?

Aguirre encuentra un equipo hundido en una crisis de resultados que pone en serio peligro la permanencia del equipo. Ya son seis derrotas consecutivas las que acumula el cuadro balear en este tramo de La Liga, lo que ha perjudicado la confianza del equipo de manera notable.

Todo esto provocó la destitución de Luis García Plaza, técnico con el que el club bermellón ascendió en la temporada tras obtener 82 puntos en Segunda División. Sin embargo, los malos resultados y una relación con el vestuario cada vez más deteriorada acabaron con el ciclo del timonel español.

La defensa es prioridad

El Vasco tiene como principal mandamiento recuperar la seguridad defensiva del Mallorca. El equipo ha tenido que sacar el balón del fondo de las redes en 49 oportunidades, siendo este el segundo peor registro de La Liga al ser solamente superado por los goles que ha recibido el Levante (58).

La idea es que el equipo pueda competir desde el orden, lo cual se traducirá en confianza con el transcurso de los partidos en el campeonato español. Una buena defensa es clave para comenzar a sumar los puntos que necesita el Mallorca para tener al alcance la salvación.

Recuperar a Muriqi

También es una realidad que la influencia de Muriqi en ataque es cada vez menor. El delantero kosovar llegó como refuerzo en invierno y desde el primer momento habló en el campo, con dos goles en los partidos ante Cádiz y Betis, pero desde entonces su producción se ha frenado.

El cuadro bermellón solo ha marcado en uno de los últimos cinco partidos en La Liga. Fue ante Celta de Vigo, rival contra el que convirtieron tres goles pero aun así no les alcanzaron para llevarse los tres puntos en casa del cuadro gallego, pues cayeron por el marcador de 4-3.

El ataque del Mallorca debe despertar cuanto antes y si viene acompañado de cierta solidez en el fondo, el camino hacia la permanencia puede ser mucho más estable de lo que se visualiza. La primera prueba será ante Getafe, un rival directo en la lucha por evitar el descenso.

¿CÓMO ESTÁ LA LUCHA POR EVITAR EL DESCENSO?

POSICIÓN EQUIPO PARTIDOS JUGADOS PUNTOS 15 Getafe 29 29 16 Granada 29 28 17 Cádiz 29 27 18 Mallorca 29 26 19 Alavés 29 22 20 Levante 29 19