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Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Con la ayuda de los árbitros... ¿Desatará Walid Al-Faraj una nueva guerra con la afición del Al-Nassr?

Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
1ª División
Arabia Saudita

El periodista saudí ha vuelto a desatar la polémica

El periodista saudí Walid Al-Faraj ha desatado una polémica entre la afición del Al-Nassr tras publicar un tuit enigmático en su cuenta oficial de «X».

Al-Faraj escribió: «En mis tres décadas en el periodismo deportivo, nunca vi a la afición de un club defender a los árbitros de forma constante».

Y añadió: «Los árbitros son siempre el chivo expiatorio al que todos atacan como reacción emocional a lo ocurrido en los partidos; algo extraño está sucediendo esta temporada, nos encontramos ante una situación excepcional».

Aunque no mencionó ningún equipo, la afición del Al-Nassr respondió criticando la ambigüedad del mensaje.

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1ª División
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Al Akhdoud
ALA
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Al Nasr FC
ALN

El mensaje se publicó pocas horas después de los errores arbitrales en el partido Al-Ahli-Al-Fayha, de la 29.ª jornada de la Liga Roshen, que generaron gran polémica.

Aunque el Al-Nassr no jugó ese encuentro, varios medios internacionales lo señalaron como responsable de esos errores, con el fin de favorecer a su estrella, Cristiano Ronaldo, en la lucha por el título.

El Al-Nassr lidera la Liga Saudí con 70 puntos, dos más que el Al-Hilal y cuatro más que el Al-Ahli, aunque ha jugado un partido menos.

Walid Al-Faraj ya ha protagonizado varios enfrentamientos con la afición del Al-Nassr, especialmente por sus críticas al portero Nawaf Al-Aqidi en la selección saudí.

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