Comunicaciones no está apurado por hacer fichajes

Los Cremas aún no saben cuándo tendrán su próxima contratación para el Apertura 2020.

Comunicaciones se encuentra en una etapa de estudio respecto a quién será su próximo fichaje para el Apertura 2020, teniendo como prioridad por el momento contratar a un extremo izquierdo, además de recordar la reciente salida de Jostin Daly.

Según charló Guatefutbol con Juan García, el panameño José Murillo no está tan cerca de la entidad: " No es la prioridad en este momento, y como yo lo dije siempre, puede que contratemos a un jugador como puede que no. Eso lo estamos evaluando".

Actualmente, Comunicaciones tiene asegurados los servicios de José Pinto y Manfred Russell, aunque por las palabras del presidente, todavía podría caer una contratación más.