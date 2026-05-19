Cómo ver y retransmitir en directo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en TikTok

La Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsará el consumo digital de formato breve y TikTok tendrá un papel oficial más amplio en la cobertura. Aunque los partidos completos seguirán en las plataformas tradicionales, una alianza histórica con la FIFA convierte a TikTok en un destino clave para ver highlights en tiempo real, contenido detrás de cámaras y la actividad de las cadenas oficiales.

Aquí, GOAL te explica cómo seguir el torneo en TikTok, quiénes son los titulares de los derechos regionales y qué contenido estará disponible a lo largo de la competición.

¿Se podrá ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en directo en TikTok?

La plataforma no emitirá partidos completos en directo, pero los broadcasters regionales autorizados podrán retransmitir fragmentos en el espacio oficial del torneo.

Para ver cada partido completo, los aficionados deberán recurrir a la TV tradicional o a los servicios de streaming oficiales. Los directos de TikTok complementan esa señal principal con descubrimiento en tiempo real y una experiencia móvil de segunda pantalla.

¿Cómo encuentro el centro oficial del torneo de la Copa del Mundo en TikTok?

Abre TikTok, busca «Copa del Mundo»,«Copa Mundial de la FIFA» o «Copa del Mundo 2026» y verás el banner oficial del torneo en la parte superior.

¿Es gratuito acceder al contenido de la Copa del Mundo en TikTok?

Sí, es gratis. El acceso al centro oficial, al contenido de creadores y a los clips de TV en TikTok no tiene coste. Pero ver los partidos completos en otras plataformas de streaming puede requerir suscripción o licencia de TV regional.

Guía para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en TikTok

Región / País Cadena(s) oficial(es) Plataformas de streaming adicionales Australia SBS SBS On Demand Brasil Grupo Globo / CazéTV Globoplay Canadá Bell Media (TSN, CTV, RDS) TSN Direct, RDS Direct Francia beIN Sports / M6 beIN CONNECT, 6play Alemania ARD / ZDF / Magenta Sport ZDF Mediathek, MagentaTV India y Asia Meridional Viacom18 / JioCinema JioCinema Italia RAI / DAZN RaiPlay, app DAZN Japón DAZN / NHK / Nippon TV / Fuji TV DAZN, NHK+ México TelevisaUnivision / TV Azteca ViX MENA beIN Sports beIN CONNECT Nueva Zelanda TVNZ TVNZ+ Portugal Sport TV / LiveModeTV Aplicación Sport TV Sudáfrica SuperSport / SABC DStv Stream, SABC+, Showmax Corea del Sur JTBC / KBS Aplicaciones de retransmisión regional, NAVER Sports España RTVE / DAZN RTVE Play y DAZN África subsahariana New World TV / SuperSport Plataformas de streaming regionales Reino Unido BBC / ITV BBC iPlayer, ITVX Estados Unidos FOX Sports/Telemundo Fubo, Peacock, Tubi

Cómo seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 en TikTok

Los aficionados pueden acceder a la cobertura a través del Hub oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 buscando el nombre del torneo o siguiendo las páginas verificadas de las cadenas de televisión. Estos destinos recopilarán contenido a lo largo de todo el torneo, incluyendo:

Corresponsales oficiales: 30 creadores repartidos por las sedes que mostrarán imágenes de los entrenamientos, la prensa y la llegada de los equipos.

Cobertura de las televisoras: cuentas oficiales que transmiten goles en vivo, momentos destacados y análisis después de cada partido.

Archivo con licencia: momentos históricos del torneo combinados con la acción de 2026.

Además, el Hub ofrece información localizada, calendarios de partidos y filtros interactivos para personalizar el feed.

¿Se bloquearán geográficamente los clips de la Copa del Mundo en TikTok?

El contenido general de creadores, tendencias y reacciones de los aficionados se ve en todo el mundo, pero los highlights oficiales, los goles en directo y las retransmisiones publicadas por los titulares de derechos regionales pueden estar restringidos por países debido a las licencias de emisión internacionales.