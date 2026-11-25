Cómo ver el Viktoria Plzen contra el Benfica con una VPN

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Previa del partido

Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 12:45 Doosan Arena Plzen

El Viktoria Plzen recibe al Benfica en el Doosan Arena de Pilsen en un partido de la fase de liga de la Europa League.

El contraste en la clasificación es notable. El Benfica ocupa el primer puesto, mientras que el Plzen está en el 30.º.

El equipo de Radoslav Kovac llega en un buen momento en la competición nacional. Ganó por 2-1 a domicilio al Bohemians 1905 en la Primera Liga el 21 de noviembre y no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos.

El Plzen también logró una victoria por 1-0 a domicilio ante el Lillestroem en esta competición anteriormente en noviembre. Ese resultado le da una base sobre la que apoyarse en casa.

El Benfica, dirigido por Marco Silva, ha ganado sus cinco partidos más recientes. El último fue una victoria por 3-1 a domicilio ante el Torreense en la Copa de Portugal el 22 de noviembre.

También venció por 3-1 al Lech Poznan en la Europa League a principios de este mes, por lo que el equipo visitante llega a Chequia con mucha confianza.

Esto es lo que necesitas saber para seguir el partido.

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