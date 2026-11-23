Cómo ver el Shabab Al-Ahli Dubai FC contra el Al Qadsiah con una VPN

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Previa del partido

AFC Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 11:00

El Shabab Al-Ahli Dubai FC recibe al Al Qadsiah en un partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC en el que ambos buscan un puesto en la clasificación de la zona Oeste. La sede y la hora de inicio aún no se han confirmado.

El equipo local llega con renovada confianza. El conjunto de Andre Jardine venció al Ajman por 3-1 en la ADNOC Pro League el 20 de noviembre y puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas.

Esas derrotas, ante el Sharjah Cultural Club y el Al Hilal, acabaron ambas por 2-0. Antes de ellas, el Shabab Al-Ahli había ganado al Esteghlal por 2-0 en esta competición.

El Al Qadsiah, dirigido por Brendan Rodgers, llega con un ataque más contundente. Goleó al Al-Gharafa por 5-0 en la Liga de Campeones Élite y al Al Riyadh por 6-0 en la liga saudí.

Su única derrota en los últimos cinco partidos fue por 3-2 ante el Al Hilal. También empató 1-1 con el Al-Sadd en esta competición.

El contraste es claro. El Shabab Al-Ahli está recuperando impulso en casa, mientras que el Al Qadsiah atraviesa una racha de partidos con muchos goles.

Esto es lo que sabemos sobre cómo seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión de este encuentro. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el inicio del partido para conocer los canales de televisión y las opciones de streaming confirmados.

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