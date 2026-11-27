Cómo ver el Real Betis vs Rayo Vallecano con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

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Previa del partido

Primera División - Jornada 14 28 nov 2026 - 08:00 Estadio de La Cartuja

El Real Betis recibe al Rayo Vallecano en LaLiga en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El conjunto local ocupa la cuarta posición y el visitante, la 16.ª.

El equipo de Manuel Pellegrini llega en un buen momento. El martes ganó 2-0 al Slovan Bratislava en la Liga de Campeones, después de empatar 1-1 con el Sevilla en el Gran Derbi.

Antony adelantó al Betis en aquel derbi, pero Kike Salas empató en el tiempo añadido. Fue un duro golpe en los últimos minutos, aunque el Betis solo ha perdido uno de sus cinco últimos partidos en todas las competiciones.

El Rayo Vallecano llega a Sevilla en una situación más complicada. El equipo de Benat San Jose perdió 1-0 ante el Valencia el pasado fin de semana, su segunda derrota consecutiva en Liga sin marcar tras caer también 1-0 frente a la Real Sociedad.

Antes de esa racha, el Rayo había ganado 3-0 en casa al Celta de Vigo, así que ha demostrado que puede lograr un resultado contundente. Tendrá que recuperar su acierto ofensivo ante un Betis que ha dejado su portería a cero en dos de sus cinco últimos partidos.

El Betis y el Rayo han empatado en cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos ligueros, por lo que resulta difícil pronosticar un vencedor.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el partido.

A continuación se indican las opciones para ver el Real Betis vs Rayo Vallecano por televisión y en directo online. Los espectadores que se encuentren fuera de su región de origen pueden verlo en directo mediante ExpressVPN.

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