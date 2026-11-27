Cómo ver el Philadelphia Union vs New England Revolution con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos de emisión.

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Previa del partido

Major League Soccer - 1/8 28 nov 2026 - 16:30 Subaru Park

El Philadelphia Union recibe al New England Revolution en el Subaru Park de Chester en un partido de la Major League Soccer que llega justo después del enfrentamiento entre ambos del pasado fin de semana.

El Union llega en un mal momento. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y perdió 2-0 ante el Revolution el 21 de noviembre.

Esa derrota prolongó su mala racha. El equipo de Ryan Richter también perdió 1-0 ante el FC Cincinnati y empató 0-0 con el Nashville SC. Su triunfo por 4-1 sobre el Toronto FC el 7 de noviembre es su única victoria en esa serie de partidos.

El New England llega con la inercia a favor. El equipo de Marko Mitrovic ganó en Filadelfia el 24 de octubre y repitió el resultado en casa, por 2-0, tres semanas después.

El Revolution ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, incluida una victoria por 3-2 sobre el Red Bull New York. Ocupa la tercera posición de la Conferencia Este, tres puestos por encima del Union.

El Philadelphia querrá hacerse fuerte en casa y poner fin a su racha de derrotas ante este rival. Así puedes seguir el partido.

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