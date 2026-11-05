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Conference League
team-logoFC Copenhague
Parken
team-logoIberia 1999
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Cómo ver hoy en directo el FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

FC Copenhague vs Iberia 1999
FC Copenhague
Iberia 1999
Conference League

El FC Copenhague se enfrenta al Saburtalo Tiflis en la Conference League. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Parken

El partido entre el FC Copenhague y el Saburtalo Tiflis comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis hoy en directo: ¿quién lo transmite por televisión y streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Copenhague y el Saburtalo Tiflis?

El FC Copenhague llega a este partido con un balance de una victoria, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En su encuentro más reciente, el club ganó 2-0 a domicilio al Sönderjyske. Antes empató 2-2 con el Estrella Roja de Belgrado en la Conference League y 1-1 con el Aarhus GF en la Superliga. En total, el Copenhague marcó siete goles y encajó seis en esos cinco partidos.

El Saburtalo Tiflis suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó sin goles ante el Dinamo Tiflis. En la Conference League, el club empató 1-1 con el Mjällby, pero perdió 0-2 ante el VV St. Truiden. En esos cinco partidos, el Saburtalo marcó un total de seis goles y encajó cinco.

FCK

FCK - Formulario

AGF
D1-1
ZVE
D2-2
OB
D1-1
AAF
W0-3
SON
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
IBE

IBE - Formulario

STT
L2-0
DIG
W0-2
MJA
D1-1
TKU
W3-2
DTB
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: alineaciones

FC Copenhague contra Iberia 1999 alineaciones

3-4-2-1
FC Copenhague crest
FC Copenhague
FCK
Formación
Iberia 1999 crest
Iberia 1999
IBE
4-3-3
D. RamajD. RamajJ. SuzukiJ. SuzukiM. LopezM. LopezA. SoerensenA. SoerensenV. DadasonV. DadasonH. NemethH. NemethA. KralA. KralM. CarrizoM. CarrizoT. DelaneyT. DelaneyM. ElyounoussiM. ElyounoussiG. VianneyG. VianneyG. MakaridzeG. MakaridzeV. SelimovicV. SelimovicG. KobuladzeG. KobuladzeA. AmisulashviliA. AmisulashviliJ. JinjolavaJ. JinjolavaN. DadianiN. DadianiB. KardavaB. KardavaJ. TiboueJ. TiboueZ. NatchkebiaZ. NatchkebiaA. DzaganiaA. DzaganiaN. SikharulashviliN. Sikharulashvili
Iberia 1999 crest
Iberia 1999
IBE
3-4-2-1
FC Copenhague

Once inicial

Iberia 1999

Suplentes

Manager

  • B. Svensson
  • L. Korgalidze
FC Copenhague

Lesiones y suspensiones

Iberia 1999

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: estado de forma

FCK

FCK - Formulario

AGF
D1-1
ZVE
D2-2
OB
D1-1
AAF
W0-3
SON
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
IBE

IBE - Formulario

STT
L2-0
DIG
W0-2
MJA
D1-1
TKU
W3-2
DTB
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: balance de enfrentamientos directos

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
321072+57
D
W
W
2
LuganoLuganoLUG
321084+47
D
W
W
3
BrannBrannBRA
321062+47
D
W
W
4
MjaellbyMjaellbyMJA
321051+47
W
D
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
321051+47
D
W
W
6
MónacoMónacoASM
321051+47
D
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
321030+37
D
W
W
8
AjaxAjaxAJX
320193+66
W
W
L
9
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
L
W
W
10
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
320132+16
L
W
W
11
FriburgoFriburgoSCF
320145-16
W
L
W
12
BrightonBrightonBHA
312040+45
D
D
W
13
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
312052+35
D
D
W
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
312042+25
D
W
D
15
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
31116604
W
D
L
16
AtalantaAtalantaATA
31114404
D
L
W
17
BragaBragaBRA
311123-14
D
W
L
18
GanteGanteGNT
311112-14
D
L
W
19
ThunThunTHU
31023303
W
L
L
20
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
30303303
D
D
D
21
EgnatiaEgnatiaEGN
30302203
D
D
D
22
Riga FCRiga FCRIG
30302203
D
D
D
23
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
310234-13
L
W
L
24
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
310236-33
W
L
L
25
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
302134-12
D
D
L
26
JablonecJablonecJAB
302123-12
D
D
L
27
AGF AarhusAGF AarhusAGF
302112-12
D
D
L
28
Pafos FCPafos FCPAF
302124-22
D
D
L
29
Iberia 1999Iberia 1999IBE
302113-22
D
D
L
30
GetafeGetafeGET
302136-32
D
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302137-42
D
L
D
32
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301226-41
L
L
D
33
KuPSKuPSKUP
301226-41
D
L
L
34
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301228-61
L
L
D
35
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
301218-71
D
L
L
36
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
300327-50
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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