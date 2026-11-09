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Liga de Campeones
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Cómo ver hoy en directo el BK Haecken FF contra el Chelsea FC Women: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

BK Haecken FF vs Chelsea FC Women
BK Haecken FF
Chelsea FC Women
Liga de Campeones

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el partido de la Champions League femenina entre BK Haecken FF y Chelsea FC Women.

Cómo ver el BK Haecken FF contra el Chelsea FC Women con una VPN

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Previa del partido

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Liga de Campeones - Jornada 4
Nordic Wellness Arena

El Chelsea FC Women viaja a Gotemburgo para enfrentarse al BK Häcken FF en el Nordic Wellness Arena, en la Champions League femenina.

El equipo de Sonia Bompastor llega a Suecia centrado de lleno en su campaña europea y ocupa la cuarta posición en la clasificación de la Champions League femenina.

El Häcken, con Elena Sadiku al frente, ocupa el 16.º puesto en la competición y necesitará ofrecer una gran actuación en casa para poner en apuros a un Chelsea que atraviesa un buen momento en todas las competiciones.

La temporada del club sueco en la liga nacional se acerca a su fin y sus últimos resultados en la Damallsvenskan han sido bastante sólidos. Además, el empate ante el Paris FC en su último partido de Champions League demostró que puede competir a este nivel.

El resultado más reciente del Chelsea en la WSL fue un empate 1-1 ante el Everton Women, que puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas en la que figuraban una goleada por 6-0 al Charlton Athletic y un triunfo por 2-0 ante la Roma en Europa.

La plantilla de Bompastor ha demostrado que puede rendir en varias competiciones, y este viaje a Suecia supone otra prueba de su nivel en la Champions League.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo este partido de la Champions League femenina.

Noticias de los equipos y plantillas

BK Haecken FF contra Chelsea FC Women alineaciones probables

Manager

  • E. Sadiku

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