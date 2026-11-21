Cómo ver el Barcelona vs Villarreal con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.

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Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmita oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

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Previa del partido

Primera División - Jornada 13 22 nov 2026 - 08:00 Spotify Camp Nou

El Barcelona recibe al Villarreal en el Spotify Camp Nou en un partido de LaLiga que enfrenta al líder con un equipo que busca recortar distancias respecto a la mitad superior de la tabla.

El equipo de Hansi Flick llega en un gran momento en la competición doméstica, tras haber vencido a domicilio al Atlético de Madrid en su último partido de liga. Su posición al frente de la clasificación se debe a la potencia de su ataque, aunque las derrotas consecutivas ante el Real Madrid y el Paris Saint-Germain a principios de otoño recordaron que la competencia en la élite del fútbol europeo sigue siendo feroz.

El Villarreal llega al Camp Nou en una situación más complicada. La contundente derrota por 6-0 ante el PSG en la Champions League dejó al descubierto importantes debilidades, pero el equipo de Inigo Perez se recuperó con una sólida victoria por 2-0 sobre el Getafe en LaLiga. Necesitará mostrar esa capacidad de reacción ante el equipo más en forma de la competición.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes dista mucho de estar dominado por uno de ellos, y el Villarreal ha demostrado en las últimas temporadas que es capaz de dejar al Barcelona sin puntos. Este duelo ha dejado marcadores muy dispares y hay pocos motivos para esperar una tarde sencilla para los locales.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Barcelona vs Villarreal.

A continuación se indican las opciones de streaming para ver el Barcelona vs Villarreal en directo. ExpressVPN está disponible para los aficionados que necesiten acceder desde fuera de su país de origen a retransmisiones sujetas a restricciones geográficas.

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