Cómo ver en directo todos los partidos de LaLiga 2022-2023: Canales, TV, plataformas y sstreaming online

Las dos plataformas de pago serán las encargadas de ofrecer los encuentros del campeonato español.

Aunque aún falta más de un mes para que eche a rodar de nuevo el balón, los amantes del fútbol español ya pueden conocer la manera de seguir los partidos de LaLiga Santander durante la próxima temporada 2022-23. Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, Movistar será la encargada de ofrecer la mayoría de encuentros, aunque esta vez no lo hará sola.

La plataforma DAZN se le ha unido como compañera de viaje en la retransmisión de los duelos de la Primera División, por lo que conviene preguntarse cómo se van a repartir el trabajo entre ambos. A continuación, en Goal damos las respuestas.

Tres jornadas exclusivas de Movistar y cinco partidos por jornada para DAZN

De las 38 jornadas que conforman el campeonato, tres serán emitidas sola y exclusivamente por la plataforma española, por lo que la inglesa no ofrecerá ningún partido a sus suscriptores. Tres fechas en las que se jugarán partidos de gran relevancia, como puede ser un Real Madrid-Valencia o un Barcelona-Real Sociedad. Tendrán lugar en las jornadas previas a los parones de selecciones, más concretamente en septiembre, en noviembre justo antes del Mundial de Qatar 2022 y en marzo/abril.

Lo que sí está claro es que, en el resto de fechas, se repartirán los diez encuentros de cada fin de semana: 5 se verán por Movistar y 5 por DAZN. De esas 35 jornadas restantes en común, en 18 tiene prioridad de elección Movistar, es decir, que escogerá el 1º, el 3º, el 5º, el 7º y el 9º. El mismo derecho tendrá DAZN en sus 17, así que es previsible que se alternen los partidos del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona cada jornada.

Ni uno ni otro pueden emitir todos los encuentros del conjunto blanco ni del blaugrana. Por ello, el Clásico de la primera vuelta se verá en DAZN y el de la segunda en Movistar. En cualquier caso, los clientes de Movistar podrán disfrutar en la TV de los encuentros ofrecidos por DAZN y no al revés.

¿Qué pasará con el partido en abierto?

En principio, la cosa no cambiará dado que se espera que lo ofrezca GOL Televisión, aunque en 35 jornadas no lo tendrá en exclusiva sino que lo compartirá con DAZN o Movistar. En las tres jornadas en exclusiva de Movistar sí que lo tendrá la cadena en abierto para su uso y disfrute. Tampoco cambia el hecho de que en abierto no se podrá ver a ningún equipo que juegue competición europea ni al Valencia.