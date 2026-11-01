Cómo ver el North Carolina Courage vs Denver Summit FC con una VPN

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Previa del partido

NWSL - Jornada 28 1 nov 2026 - 17:00

North Carolina Courage recibe a Denver Summit FC en un partido de la NWSL en el que ambos equipos buscarán revertir sus recientes bajones de forma conforme la temporada se acerca a su conclusión.

El Courage llega a este encuentro bajo la dirección de Mak Lind tras haber ganado solo uno de sus últimos cinco partidos de liga. Una racha de tres derrotas en sus cuatro encuentros más recientes ha dejado a North Carolina en la novena posición de la NWSL.

Denver Summit FC, dirigido por Nick Cushing, llega con otro ánimo tras imponerse por un contundente 6-1 a Racing Louisville en su último partido. El Summit ocupa la décima posición, una por debajo de su rival, lo que da a este duelo una importancia real para ambos clubes.

Denver ha demostrado que puede firmar grandes actuaciones, pero la irregularidad ha marcado su temporada. Le ha costado encadenar dos victorias y su balance defensivo en los últimos partidos refleja el reto al que se enfrenta el equipo de Cushing.

Para el Courage, jugar en casa supone una oportunidad de frenar una mala racha que le ha hecho perder terreno en la clasificación. Una victoria no solo le daría tres puntos, sino que también señalaría un cambio de dinámica en un momento crucial de la temporada.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver este duelo de la NWSL.

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