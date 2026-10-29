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Cómo ver en directo el partido de la NFL entre los Buffalo Bills y los Baltimore Ravens: ¡Se espera que regrese Lamar Jackson! Retransmisión por internet, canales de televisión y hora de inicio

Buffalo Bills vs Baltimore Ravens
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre los Buffalo Bills y los Baltimore Ravens: hora de inicio y novedades de los equipos

Horario del Buffalo Bills vs Baltimore Ravens

Los Buffalo Bills reciben a los Baltimore Ravens en el Highmark Stadium (Orchard Park, Nueva York) en la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el domingo 1 de noviembre a las 13:00, hora del Este de Estados Unidos, las 10:00, hora del Pacífico (18:00 GMT).

Los aficionados esperan un duelo espectacular entre dos quarterbacks estrella, Josh Allen y Lamar Jackson. Los Bills (5-1), líderes de la AFC Este, buscan su tercera victoria consecutiva, mientras que los Ravens (4-3), de la AFC, intentarán evitar su tercera derrota seguida.

Cómo ver el Buffalo Bills vs Baltimore Ravens

En Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

En el Reino Unido:

Sky Sports+

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Noticias de los Buffalo Bills y los Baltimore Ravens

La principal noticia es el esperado regreso del quarterback estrella de los Ravens, Lamar Jackson, mientras ambos equipos afrontan problemas importantes en sus respectivas líneas y secundarias defensivas.

Noticias de los Baltimore Ravens

La gran novedad para Baltimore es que el quarterback Lamar Jackson completó el entrenamiento y va camino de ser titular el domingo. Jackson se perdió los tres últimos partidos mientras se recuperaba de un esguince de la parte alta del tobillo sufrido en la cuarta semana, pero su disponibilidad supone un impulso enorme para unos Ravens que buscan poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas.

Sin embargo, los Ravens afrontan problemas físicos graves en ambas líneas y en el núcleo de su defensa:

  • Bajas en el núcleo defensivo: Roquan Smith (rodilla), pilar de la defensa, y el safety estrella Kyle Hamilton (rodilla) se perdieron el primer entrenamiento de la semana. El safety suplente Jaylinn Hawkins (rodilla) tampoco participó.
  • Cambios en la línea ofensiva: Se espera que el guard novato Vega Ioane (rodilla), elegido en primera ronda, esté de baja después de sufrir un esguince del ligamento colateral medial la semana pasada contra Cincinnati. Aunque el center Cam Jurgens, incorporado mediante un traspaso, ha regresado plenamente a la alineación, el tackle izquierdo Ronnie Stanley (dedo del pie/tobillo) y el guard John Simpson (ingle) siguen entrenándose de forma limitada.
  • Regresos alentadores: En el lado positivo, el tight end Mark Andrews (mano) y el linebacker Trey Hendrickson (dedo) completaron los entrenamientos. Además, el running back Adam Randall (cuello) ha recibido autorización para iniciar su regreso desde la lista de lesionados y se entrenó sin limitaciones.

Noticias de los Buffalo Bills

Los Bills regresan descansados tras su semana de descanso en la séptima jornada. Ese tiempo adicional ha permitido que varios jugadores importantes avancen hacia su regreso, aunque la situación de un titular clave para los bloqueos sigue siendo motivo de preocupación:

  • Debilidad en la línea ofensiva: El tackle derecho titular Spencer Brown (espalda) no participó en el entrenamiento, ya que sigue lidiando con problemas persistentes de espalda que le obligaron a dejar de jugar a principios de octubre.
  • Avances de una pieza ofensiva estrella: El wide receiver estrella D.J. Moore (hombro) volvió al campo con una camiseta roja que indica que no puede recibir contacto. Moore se ha perdido los dos últimos partidos por un esguince de la articulación acromioclavicular, pero recibió pases de Josh Allen en ejercicios individuales, por lo que sigue encaminado a jugar el domingo.
  • Refuerzo para la línea defensiva: El tackle defensivo Ed Oliver (rodilla) se entrenó de forma limitada. Oliver no juega desde que recibió un fuerte golpe contra los Patriots el 4 de octubre, y su regreso será fundamental para frenar el juego terrestre de los Ravens.
  • Otras situaciones destacadas: El tight end Dalton Kincaid (pecho) y el pass rusher Bradley Chubb (pecho/pulgar) se entrenaron de forma limitada, aunque llevaron camisetas que indican que no pueden recibir contacto. El wide receiver novato Tyrell Shavers (rodilla) también volvió a entrenarse por primera vez esta temporada, con lo que se abrió su plazo de 21 días para regresar desde la lista de jugadores físicamente incapacitados (PUP).
  • Movimientos de plantilla y sanciones: El safety C.J. Gardner-Johnson se perderá el partido por una sanción de un encuentro impuesta por la liga, por lo que Damar Hamlin entrará en el once titular. Para reforzar la profundidad de la plantilla, los Bills reincorporaron al defensive end Andre Jones Jr. y al cornerback A.J. Woods al equipo de prácticas y prescindieron del liniero defensivo Austin Johnson.
Buffalo Bills
BUF

Formulario

Baltimore Ravens
BAL

Todos los partidos

Las Vegas Raiders
LVR
30
33
Buffalo Bills
BUF
W
Los Angeles Rams
LA
34
37
Buffalo Bills
BUF
W
Buffalo Bills
BUF
26
29
Nueva Inglaterra Patriots
NE
L
Buffalo Bills
BUF
24
16
Los Angeles Chargers
LAC
W
Buffalo Bills
BUF
41
31
Detroit Lions
DET
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos161

Todos los partidos

Baltimore Ravens
BAL
13
35
Cincinnati Bengals
CIN
L
Cleveland Browns
CLE
13
10
Baltimore Ravens
BAL
L
Atlanta Falcons
ATL
23
30
Baltimore Ravens
BAL
W
Baltimore Ravens
BAL
24
18
Tennessee Titans
TEN
W
Dallas Cowboys
DAL
31
34
Baltimore Ravens
BAL
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos111

Cara a cara

Buffalo Bills
Empate
Baltimore Ravens
4
0
1
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BUF
41
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40
F
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27
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Baltimore Ravens
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10
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Buffalo Bills
BUF
17
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Baltimore Ravens
BAL
3
F
118Puntos obtenidos123

Enlaces útiles

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NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks

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