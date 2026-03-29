Cómo ver el partido de hoy entre los Lucknow Super Giants y los Delhi Capitals: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Aquí te indicamos dónde encontrar retransmisiones en directo en inglés del partido entre los Lucknow Super Giants y los Delhi Capitals, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas para ver el partido de hoy.

Previa del partido

Getty Images

Este partido no es solo el inicio de temporada para ambos equipos, sino una partida de ajedrez táctica marcada por un importante cruce de caminos. En un gran fichaje durante la pretemporada, Rishabh Pant ha pasado de Delhi a capitanear el LSG, mientras que KL Rahul encabeza ahora la alineación de bateo de los Delhi Capitals. Ambos equipos están decididos a desprenderse de la etiqueta de equipos de mitad de tabla que les acompañó en 2025 y a imponer su dominio desde el principio en la 19.ª edición del torneo.

Lucknow afronta esta campaña con algo que demostrar tras un decepcionante séptimo puesto el año pasado. Bajo la dirección del entrenador Justin Langer, los Super Giants han reestructurado su plantilla para encontrar un mayor equilibrio. La incorporación del veterano lanzador Mohammed Shami para liderar el ataque junto a la velocidad pura y explosiva de Mayank Yadav convierte al LSG en uno de los equipos de lanzadores más intimidantes sobre el papel. Con una alineación inicial en la que destacan los explosivos Mitchell Marsh y Nicholas Pooran, el equipo local buscará aprovechar la superficie típicamente adherente de Lucknow para sofocar al rival y alcanzar totales imponentes.

Los Delhi Capitals, por su parte, buscan dar continuidad a una temporada 2025 en la que, tras una reñida lucha, se quedaron a las puertas de los playoffs, terminando en quinta posición. Ahora liderados por el táctico Axar Patel, la estrategia de Delhi parece centrarse en un esquema con gran presencia de lanzadores de efecto, perfectamente adaptado a las condiciones del subcontinente. El dúo formado por Kuldeep Yadav y Axar sigue siendo su mayor baza, mientras que la incorporación de Nitish Rana aporta una estabilidad muy necesaria a un orden de bateo medio que a menudo ha tenido problemas para mantener la consistencia. Con Mitchell Starc al frente de la batería de lanzadores rápidos, el DC posee la variedad necesaria para plantar cara a los potentes bateadores del LSG en su propio terreno.

Hora de inicio del partido entre Lucknow Super Giants y Delhi Capitals

🏟️ Lugar: Estadio de críquet Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana, Lucknow ⏰ Hora de inicio: 19:30 h IST

El partido de hoy entre los Lucknow Super Giants y los Delhi Capitals comenzará el 1 de abril de 2026 a las 19:30 h IST.

🇬🇧 Cómo ver la IPL 2026 en el Reino Unido

Si ya eres cliente de Sky, puedes añadir Sky Sports online o a través de la app My Sky en cualquier momento. El paquete cuesta a partir de 22 £ al mes con Sky Stream. Sky Sports+ está incluido sin coste adicional, lo que permite al espectador disfrutar de muchos más eventos en directo de una amplia variedad de deportes. La app de Sky Sports permite a los suscriptores descargar y ver deportes en directo desde cualquier lugar y está disponible para iPhone, iPad y Android.

Los clientes que no sean de Sky también pueden ver la acción en streaming con NOW TV. Hay varias opciones de suscripción para los aficionados al deporte, incluida la «Day Membership» de Sports, que permite acceder a los 12 canales de Sky Sports durante 24 horas por 14,99 £. La suscripción «Fully Flexible» de NOW Sports ofrece de nuevo acceso ilimitado a Sky Sports, pero durante 30 días. Cuesta 34,99 £ al mes y se renueva automáticamente a menos que se cancele antes de que finalice el periodo mensual.

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🇺🇸 Cómo ver la IPL 2026 en EE. UU. y Canadá

Willow TV es una cadena dedicada al críquet y es la emisora exclusiva de la IPL en EE. UU. Aquí encontrarás retransmisiones en directo y grabadas de los partidos, lo que permite a los aficionados seguir la acción en tiempo real. Además, la plataforma ofrece análisis detallados de los partidos, comentarios y resúmenes, lo que enriquece la experiencia de visualización.

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🇦🇺 Cómo ver la IPL 2026 en Australia

Podrás ver todos los partidos de la IPL 2026 en los canales de Fox Cricket por televisión. Si no tienes Fox y no deseas suscribirte, el especialista en streaming deportivo Kayo Sports también retransmitirá el torneo de este año. Hay dos opciones de planes de suscripción. A continuación te ofrecemos todos los detalles:

Kayo Standard

Este es el plan básico, diseñado para espectadores individuales.

Precio: 29,99 $ al mes

29,99 $ al mes Transmisiones simultáneas: 1 pantalla a la vez

1 pantalla a la vez Calidad de vídeo: Alta definición (hasta 1080p)

Alta definición (hasta 1080p) Características principales: Acceso completo a más de 50 deportes, SplitView (ver varios partidos en una sola pantalla), sin contrato de permanencia.

Kayo Premium

Este es el plan de gama alta, dirigido a hogares y a quienes desean la mejor experiencia visual.

Precio: 45,99 $ al mes

45,99 $ al mes Transmisiones simultáneas: 2 pantallas a la vez

2 pantallas a la vez Calidad de vídeo: 4K Ultra HD (en contenidos seleccionados y dispositivos compatibles)

(en contenidos seleccionados y dispositivos compatibles) Características principales: Todo lo incluido en el plan Estándar, además de streaming en 4K y una transmisión simultánea adicional.

🌏 Cobertura de la IPL 2026 en todo el mundo

País Cadena/Streaming 🇿🇦 Sudáfrica SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canadá Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caribe y Latinoamérica Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Francia YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Oriente Medio Noon

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