Cómo ver el partido de hoy entre los Gujarat Titans y los Rajasthan Royals: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Aquí te indicamos dónde encontrar retransmisiones en directo en inglés del partido entre los Gujarat Titans y los Rajasthan Royals, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas para ver el partido de hoy.

Previa del partido

Getty Images

El estadio Narendra Modi se prepara para acoger un enfrentamiento de gran expectación, en el que los Gujarat Titans (GT) recibirán a los Rajasthan Royals (RR) el 4 de abril de 2026. Este partido, el noveno de la temporada, tiene un peso significativo, ya que supone el primer partido en casa de los Titans en Ahmedabad. Con ambos equipos presentando un liderazgo renovado y fichajes de alto perfil procedentes de la reciente mega subasta, la «Batalla del Oeste» promete ser una lección magistral de táctica entre dos de las franquicias modernas más consistentes de la liga.

Los Gujarat Titans, liderados por el prolífico Shubman Gill, llegan a esta temporada con una plantilla basada en la continuidad y la potencia explosiva. La permanencia de Sai Sudharsan, ganador de la Orange Cap en 2025, junto con la incorporación del legendario Jos Buttler —que, cabe destacar, se enfrentará aquí a su antiguo equipo—, crea quizás la pareja de apertura más formidable de la liga. Con Ashish Nehra como entrenador jefe y el legendario Matthew Hayden incorporándose como entrenador de bateo, los GT buscarán aprovechar su profundo conocimiento de las condiciones de Ahmedabad para dominar con un ataque de lanzadores encabezado por Rashid Khan y Mohammed Siraj.

Los Rajasthan Royals, por su parte, han entrado en una nueva y audaz era bajo el mando de Riyan Parag. Tras la marcha de Sanju Samson, los Royals han confiado al joven todoterreno el liderazgo de un equipo equilibrado entrenado por Kumar Sangakkara. La plantilla del RR sigue siendo una potencia en el lanzamiento, con la astucia de Ravindra Jadeja y el swing de Sam Curran, dos fichajes de peso destinados a aportar el factor X en los overs intermedios. Para los Royals, la clave será capear la ráfaga inicial de los lanzadores rápidos de los GT para permitir que sus bateadores de orden media aprovechen los amplios campos exteriores del estadio de críquet más grande del mundo.

Hora de inicio del partido entre los Gujarat Titans y los Rajasthan Royals

🏟️ Lugar: Estadio Narendra Modi, Ahmedabad ⏰ Hora de inicio: 19:30 h IST

El partido de hoy entre los Gujarat Titans y los Rajasthan Royals comenzará el 4 de abril de 2026 a las 19:30 h IST.

🇬🇧 Cómo ver la IPL 2026 en el Reino Unido

Si ya eres cliente de Sky, puedes añadir Sky Sports online o a través de la app My Sky en cualquier momento. El paquete cuesta a partir de 22 £ al mes con Sky Stream. Sky Sports+ está incluido sin coste adicional, lo que permite al espectador disfrutar de muchos más eventos en directo de una amplia variedad de deportes. La app de Sky Sports permite a los suscriptores descargar y ver deportes en directo desde cualquier lugar y está disponible para iPhone, iPad y Android.

Los clientes que no sean de Sky también pueden ver la acción en streaming con NOW TV. Hay varias opciones de suscripción para los aficionados al deporte, incluida la «Day Membership» de Sports, que permite acceder a los 12 canales de Sky Sports durante 24 horas por 14,99 £. La suscripción «Fully Flexible» de NOW Sports ofrece de nuevo acceso ilimitado a Sky Sports, pero durante 30 días. Cuesta 34,99 £ al mes y se renueva automáticamente a menos que se cancele antes de que finalice el periodo mensual.

También existe el paquete «12-Month Saver», en el que se aplica un descuento del 20 % y se paga solo 27,99 £ al mes. Sin embargo, es necesario suscribirse por un periodo mínimo de 12 meses. Tras el periodo mínimo de 12 meses, se renueva automáticamente por 34,99 £ al mes, a menos que se cancele.

🇺🇸 Cómo ver la IPL 2026 en EE. UU. y Canadá

Willow TV es una cadena dedicada al críquet y es la emisora exclusiva de la IPL en EE. UU. Aquí encontrarás retransmisiones en directo y grabadas de los partidos, lo que permite a los aficionados seguir la acción en tiempo real. Además, la plataforma ofrece análisis detallados de los partidos, comentarios y resúmenes, lo que enriquece la experiencia de visualización.

FuboTV es un servicio de streaming de alta calidad que incluye Willow TV, ofreciendo acceso a la IPL y a todo un mundo de deportes. Fubo ofrece múltiples planes de suscripción, incluido el nuevo «Fubo Sports», que cuesta 45,99 $ el primer mes y 55,99 $ al mes a partir del segundo. Es un servicio optimizado y centrado en los deportes con más de 28 canales, entre los que se incluyen ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel y cadenas locales como ABC, CBS y Fox. Otros planes de Fubo parten de 84,99 $ al mes, con una prueba gratuita de 7 días disponible para los nuevos suscriptores en todos sus planes. El servicio de streaming es una opción obvia para los aficionados a la lucha libre y a los deportes en general.

🇦🇺 Cómo ver la IPL 2026 en Australia

Podrás ver todos los partidos de la IPL 2026 en los canales de Fox Cricket por televisión. Si no tienes Fox y no deseas suscribirte, el especialista en streaming deportivo Kayo Sports también retransmitirá el torneo de este año. Hay dos opciones de planes de suscripción. A continuación te ofrecemos todos los detalles:

Kayo Standard

Este es el plan básico, diseñado para espectadores individuales.

Precio: 29,99 $ al mes

29,99 $ al mes Transmisiones simultáneas: 1 pantalla a la vez

1 pantalla a la vez Calidad de vídeo: Alta definición (hasta 1080p)

Alta definición (hasta 1080p) Características principales: Acceso completo a más de 50 deportes, SplitView (vea varios partidos en una sola pantalla), sin contrato de permanencia.

Kayo Premium

Este es el plan de gama alta, dirigido a hogares y a quienes desean la mejor experiencia visual.

Precio: 45,99 $ al mes

45,99 $ al mes Transmisiones simultáneas: 2 pantallas a la vez

2 pantallas a la vez Calidad de vídeo: 4K Ultra HD (en contenidos seleccionados y dispositivos compatibles)

(en contenidos seleccionados y dispositivos compatibles) Características principales: Todo lo incluido en el plan Estándar, además de streaming en 4K y una transmisión simultánea adicional.

🌏 Cobertura de la IPL 2026 en todo el mundo

País Cadena/Streaming 🇿🇦 Sudáfrica SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canadá Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caribe y Latinoamérica Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Francia YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Oriente Medio Noon

🛜 Ve la IPL 2026 desde cualquier lugar con una VPN

Si no puedes ver los partidos de la IPL en directo en tu zona o si estás de viaje, puedes usar una VPN para seguir la acción desde dondequiera que estés. Una VPN crea una conexión segura para eludir las restricciones geográficas y acceder a tus servicios de streaming favoritos desde cualquier lugar.

Te recomendamos encarecidamente que utilices NordVPN, pero también puedes consultar nuestra guía detallada de VPN para ver otras opciones.