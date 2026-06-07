World Cup - Copa del Mundo - Grupo B San Francisco Bay Area Stadium

Catar vs. Suiza se jugará el 13 de junio de 2026 a las 15:00 EST (19:00 GMT).

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Qatar vs. Suiza: detalles clave

El encuentro, que abrirá el Grupo B, se disputará el 13 de junio a las 15:00 EST y a las 20:00 GMT en Santa Clara, California. Suiza figura en el puesto 19 de la clasificación FIFA, mientras que Qatar está en el 55.

¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Catar?

El mediapunta del Al Sadd, Akram Afif, es la figura clave y se encargará de alimentar al máximo goleador histórico del equipo. El delantero del Al Duhail ha marcado en la Copa de Asia, la Copa América y la Copa Oro, y buscará sorprender al equipo de Julen Lopetegui. Lopetegui, de 59 años, posee amplia experiencia en clubes como Real Madrid, Sevilla, West Ham, Wolverhampton, Oporto y la selección española.

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¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Suiza?

Murat Yakin, de 51 años, dirige a Suiza y posee amplia experiencia como entrenador en clubes de su país. El capitán Granit Xhaka, recién ascendido con Sunderland a la Premier League, aporta experiencia tras su paso por Arsenal y Leverkusen. Será su cuarto Mundial.

El portero Yann Sommer y el defensa Manuel Akanji lideran la zaga, mientras que Breel Embolo aporta desequilibrio en ataque. Suiza ha participado en 13 Copas del Mundo y, en 2006, fue el único equipo eliminado sin encajar gol.

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Convocatoria para el Mundial de Catar

Porteros: Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd).Hashmi Hussein (Al Arabi), Ayoub Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Pedro Miguel (Al-Sadd), Issa Laaye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (Al-Duhail) y Homam Al-Amin (Cultural Leonesa).

Defensas: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah).

Centrocampistas: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah).

Delanteros: Tahseen Mohammed, Edmilson Junior, Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Youssef Abdulrazzaq (Al-Wakrah), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd) y Ahmed Al-Janahi (Al Gharafa).

El camino de Catar hacia el Mundial

Qatar se clasificó para el Mundial 2026 al ganar el Grupo A en la tercera ronda de las eliminatorias de la AFC.

Convocatoria de Suiza para el Mundial

Porteros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Defensas: Manuel Akanji (Inter de Milán), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Centrocampistas: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Friburgo), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow, Rubén Vargas (ambos del Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Mónaco).

Delanteros: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cédric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

El camino de Suiza hacia el Mundial

Bajo la dirección de Yakin, la Nati dominó el Grupo B de la fase de clasificación de la UEFA y se aseguró el pase directo a Norteamérica.

Noticias del equipo y plantillas

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma





Historial de enfrentamientos directos

QAT Último partidos SUI 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Switzerland 0 - 1 Qatar 1 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1





Clasificación

Guía paso a paso para ver el partido de hoy entre Catar y Suiza con una VPN

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