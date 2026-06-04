Suecia vs Grecia se juega el 4 de junio de 2026 a las 18:00.
Cómo ver el partido entre Suecia y Grecia con una VPN
Si estás de viaje o quieres ver el partido en tu plataforma habitual desde otro país, es posible que encuentres restricciones geográficas. Aquí es donde una VPN resulta útil.
Con ExpressVPN o similar, creas una conexión segura y encriptada. Al cambiar tu ubicación virtual al país donde se emite el encuentro, saltas las restricciones y disfrutas del partido en directo. Sigue nuestra guía paso a paso más abajo o consulta nuestro listado de las mejores VPN para ver deportes.
Guía paso a paso de VPN para ver hoy el Suecia vs GreciaNordVPN
- Descarga e instala: Crea una cuenta en ExpressVPN u otro servicio de VPN de confianza (consulta la guía de GOAL aquí) y descarga la app en tu dispositivo.
- Conéctate a un servidor: Abre la aplicación y elige un servidor del país donde se emita el partido (por ejemplo, si estás en el Reino Unido pero quieres la señal de EE. UU., selecciona un servidor estadounidense).
- Borra la caché: A veces, tu navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza tu navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto.
- Empieza a ver la retransmisión: Ve a la web o app de tu emisora y disfruta del partido.
Cómo verlo en la pantalla grande
Ver el partido en el móvil o el portátil está bien, pero en la tele se disfruta más. Así puedes usar la VPN en tu televisor:
- Smart TV y Fire Stick: Instala la app de tu VPN desde la tienda del dispositivo, inicia sesión y conéctate.
- Apple TV, Roku y consolas: No admiten VPN nativa. Usa Smart DNS (en la configuración de tu cuenta VPN) o duplica la pantalla de tu móvil o portátil conectado a la VPN.
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