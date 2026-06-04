Irlanda del Norte vs. Guinea se juega el 4 de junio de 2026 a las 17:00.

Cómo ver el partido entre Irlanda del Norte y Guinea con una VPN

Si estás de viaje o quieres ver la transmisión desde otro país, es posible que encuentres restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.

Con ExpressVPN u otro servicio similar, creas una conexión segura y encriptada que oculta tu ubicación real. Así, puedes elegir un servidor en el país donde se emite el encuentro y ver a tu equipo en directo. A continuación tienes una guía paso a paso, o consulta nuestra selección de las mejores VPN para ver deportes en streaming.

Guía paso a paso de VPN para ver hoy el partido entre Irlanda del Norte y Guinea

NordVPN

Descarga e instalación : Regístrate en ExpressVPN u otro servicio de VPN de confianza (consulta la guía de GOAL aquí) y descarga la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor : Abre la aplicación y elige un servidor del país donde se retransmita el partido (por ejemplo, si estás en el Reino Unido pero quieres ver la señal de EE. UU., selecciona un servidor estadounidense). Borra la caché: A veces el navegador conserva tu ubicación anterior; elimina las cookies o actualiza para que el cambio surta efecto. Empieza a ver la retransmisión: Ve a la web o app de tu emisora y disfruta del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Ver el partido en el móvil o el portátil está bien, pero en la tele se disfruta más. Así puedes usar la VPN en tu televisor:

Smart TV y Fire Stick: Instala la app de tu VPN desde la tienda del dispositivo, inicia sesión y conéctate.

Apple TV, Roku y consolas : No admiten VPN nativas. Usa Smart DNS (en la configuración de tu cuenta VPN) o duplica la pantalla de tu móvil o portátil conectado a la VPN.

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