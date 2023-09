Cómo Taylor Swift podría ayudar a Jude Bellingham a vencer a Alejandro Balde en el Golden Boy 2023

La estrella del pop estadounidense podría ayudar al madridista a quedarse con el premio este año, con una campaña en las redes sociales ya en marcha.

Taylor Swift podría ayudar a Bellingham a ganar el Golden Boy

Los fanáticos de Swift, contra Balde por criticar a su ídola

Bellingham y Balde compiten por el premio

El madridista Jude Bellingham actualmente compite con Alejandro Balde, del Barcelona, por el codiciado premio Golden Boy y estaba rezagado en el conteo de votos hasta el martes, cuando los fanáticos de Taylor Swift lanzaron una campaña en las redes sociales contra Balde.

Los fans de Taylor Swift (denominados 'Swifties') hicieron viral un antiguo tweet citando al jugador barcelonista, en el que decía: "¿Me gusta Taylor Swift? No, no me gusta su música". Los Swifties no quedaron contentos con la declaración de Balde y decidieron votar a favor de Bellingham para el Golden Boy 2023. A la medianoche del miércoles, el recuento de votos del centrocampista inglés había aumentado del 30 por ciento al 89 por ciento, según 'Tribuna'.

Bellingham ha tenido un comienzo de ensueño en el Real Madrid, habiendo marcado ya cinco goles en cuatro apariciones en La Liga. Balde, por otro lado, ha jugado tres partidos de liga pero aún no ha marcado ningún gol y no ha dado ninguna asistencia para el equipo de Xavi.

Bellingham tendrá acción con la selección de Inglaterra cuando los Tres Leones se enfrenten a Ucrania en un partido de clasificación para la Eurocopa 2024 el 9 de septiembre. Un día antes, Balde podría jugar para España contra Georgia.