Descubre GOAL Apuestas conLive Scores, Stats, and the Latest NewsGOAL28 abr 2026 19:44-04:00Traducido por «¡Como si ya lo tuvieran hecho!» Eberl sobre las estrellas del PSG: ¿se han alegrado demasiado pronto?Paris Saint-Germain vs Bayern MúnichParis Saint-GermainBayern MúnichLiga de CampeonesTras el 5-2, el PSG ya se veía de camino a Budapest, pero el Bayern sabe que aún tiene opciones. A pesar de la desventaja, el campeón histórico confía en su capacidad de remontada y quiere darle la vuelta a la eliminatoria en su «fortaleza» local.Anuncios