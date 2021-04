Cómo será la nueva Champions League: Cuántos equipos jugarán, qué formato tiene y cuando empieza

Alexander Ceferin, presidente UEFA, anuncia que el máximo organismo continental ampliará a 36 el número de equipos para 2024

Ya está aquí la nueva Champions League. La UEFA decidió aprobar por unanimidad la remodelación de la Champions League para 2024. El anuncio llega después de la convulsión que se ha provocado en el fútbol continental después del anuncio de la creación de una Superliga. La UEFA ha pasado completamente de los clubes que han fundado esa competición y ha explicado su nuevo proyecto para impulsar la Champions, cambiando el formato e introduciendo novedades. Ante la amenaza de la escisión de esos 12 clubes, la UEFA anunció una nueva Champions con 36 equipos y 10 partidos mínimos a disputar por cada uno, cuatro más de los actuales.

Así será el formato de la nueva Champions League

En un principio y mientras las negociaciones se siguen produciendo, serán 36 y no 32 los clubes que jueguen la Champions League. Es decir, que cada club disputará un mínimo de 10 partidos, por los 6 como mínimo que se juegan ahora. Las cinco grandes ligas querían que fueran cinco representantes suyos y no cuatro los que se clasificaran, pero las cuatro nuevas plazas, en un principio, se van a repartir entre clubes de países con ligas menores.

¿Cuál es el gran cambio? Según el proyecto UEFA, no habrá grupos, sino que habrá una liga de 36 con partido de todos contra todos Cada equipo, según su ranking, jugará dos encuentros ante otro de sus iguales, tres ante conjuntos del bombo 2, tres ante los del bombo 3 y dos antes los del bombo 4.

El artículo sigue a continuación

La recta final del torneo sería esta: se clasificarían para octavos de final directamente los ocho mejores de esa liguilla y habría un playoff entre el noveno y el vigesimocuarto para saber los otros ocho clasificados. Los perdedores de ese playoff irían a la Europa League.

Alexander Ceferin, en contra de la Superliga

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha sido rotundo respecto a la creación de la Superliga. "La clasificación para las competiciones europeas debe ser por méritos y que todos puedan competir contra todos. No puedo menos que mostrar mi rechazo al movimiento hecho", dijo. El aviso fue explícito: "Todos aquellos futbolistas que jueguen en esa competición, no lo podrán hacer con su selección. Todas las confederaciones están de acuerdo con eso".

"El noventa por ciento del dinero de la UEFA regresa al fútbol y no solo a la élite. La UEFA no se mueve solo por el dinero. Desarrolla el fútbol. La Superliga no es así. Solo es negocio. Solo interesa los bolsillos y no la solidaridad. Los valores del fútbol son otros. No vamos a permitirlo". Y por último, dejó una perla en forma de recado: "Hemos preparado una Champions moderna y atractiva, en la que todos pueden participar y también ganar esa competición".