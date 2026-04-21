Los Guerreros del Desierto, liderados por el talentoso Riyad Mahrez, están listos para brillar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con una afición apasionada y un estilo que mezcla disciplina y genialidad, los Fennecs sueñan con brillar al otro lado del Atlántico.

GOAL tiene toda la información sobre entradas que necesitas para ver a Argelia en busca de la gloria al otro lado del Atlántico.

¿Cuándo juega Argelia en el Mundial 2026?

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia Hard Rock Stadium, Miami, FL Entradas 23 de junio de 2026 Jordania vs. Argelia NRG Stadium, Houston, TX Entradas 28 de junio de 2026 Argelia vs. Austria Estadio MetLife, East Rutherford, Nueva Jersey Entradas

¿Dónde comprar entradas para los partidos de Argelia en el Mundial?

Las loterías oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Con más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Argelia?

Los precios de las entradas para el Mundial de 2026 son dinámicos: varían según el estadio, el rival y la cercanía del partido.

Ver a un talento como Riyad Mahrez incrementa los precios por el gran interés de los aficionados al fútbol y de la comunidad argelina.

Categoría 3 (la más económica): Estas localidades suelen estar en gradas superiores o detrás de las porterías. Los precios oficiales parten de 70 dólares, pero la alta demanda de los partidos de Argelia las eleva en el mercado secundario a entre 175 y 380 dólares. Ideal para aficionados con presupuesto ajustado.

Estas localidades suelen estar en gradas superiores o detrás de las porterías. Los precios oficiales parten de 70 dólares, pero la alta demanda de los partidos de Argelia las eleva en el mercado secundario a entre 175 y 380 dólares. Ideal para aficionados con presupuesto ajustado. Categoría 2: Equilibrio precio-vista; ubicadas en esquinas o zona intermedia. Precio: 400–850 dólares.

Equilibrio precio-vista; ubicadas en esquinas o zona intermedia. Precio: 400–850 dólares. Categoría 1: Experiencia premium junto a la línea de banda, con precios entre 1100 $ y más de 2800 $ para los partidos de grupo más destacados.

Experiencia premium junto a la línea de banda, con precios entre 1100 $ y más de 2800 $ para los partidos de grupo más destacados. Hospitalidad: para quienes buscan lujo, incluyen catering gourmet y acceso a salas VIP, desde 1.500 $ hasta 12.000 $ para palcos privados en estadios como MetLife o Hard Rock.

Para ahorrar, compra apenas confirmes tu viaje, pues las entradas más baratas se agotan primero y los precios rara vez bajan cerca del torneo.

¿Cómo comprar entradas VIP para Argelia?

Si quieres ver a los Fennecs con estilo, hay varios niveles de hospitalidad para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México:

Match Club: nivel básico con asiento premium, menú delicatessen y zonas de bar comunes antes y después del partido. Evita las colas del estadio.

nivel básico con asiento premium, menú delicatessen y zonas de bar comunes antes y después del partido. Evita las colas del estadio. Match Pavilion: Salones climatizados, gastronomía de alta gama y vistas privilegiadas del estadio; desde 2000 dólares por partido.

Salones climatizados, gastronomía de alta gama y vistas privilegiadas del estadio; desde 2000 dólares por partido. The Pearl Lounge: Presente en recintos emblemáticos como el MetLife Stadium, ofrece el máximo lujo, con menús de seis platos y servicio de conserjería exclusivo.

Presente en recintos emblemáticos como el MetLife Stadium, ofrece el máximo lujo, con menús de seis platos y servicio de conserjería exclusivo. Sigue a tu equipo: paquete que asegura un asiento VIP para los tres partidos de la fase de grupos de Argelia, sin importar la ciudad. La forma más cómoda de apoyar a Mahrez evitando reservas individuales y estrés de viaje.

Qué esperar de Riyad Mahrez con Argelia

Mahrez es el motor creativo de Argelia: su toque exquisito, sus regates y su precisión en balón parado lo convierten en una estrella mundial. Aporta calma y liderazgo clave en la presión de un Mundial.

Más allá de la táctica, ver a Mahrez es todo un espectáculo: cada vez que toca el balón, el estadio contiene la respiración.

Para muchos aficionados de Norteamérica, esta será una oportunidad única de ver a uno de los jugadores más elegantes de la historia. Se espera que los partidos de Argelia sean de los más animados del torneo, llenos de verde y blanco, y del ritmo de los tambores de la fiel afición de los Fennecs.