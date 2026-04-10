Cómo seguir a Catar en el Mundial 2026: entradas, vuelos, alojamiento y más

Qatar hará historia en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La afición qatarí y otros países árabes esperan con ilusión apoyar a su selección.

La selección de Catar acaparará el protagonismo en los estadios estadounidenses, canadienses y mexicanos, por lo que se recomienda a los aficionados que deseen asegurarse una plaza en las gradas que comiencen a planificar su viaje y a reservar hotel sin demora.

GOAL ofrece una guía completa de vuelos, alojamiento y entradas para los partidos clave de Catar.

¿Cuál es el calendario de partidos de Catar para el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Martes 16 de junio Qatar - México (20:00) Estadio Azteca, Ciudad de México. Entradas Lunes 22 de junio Qatar vs. Colombia (12:00 h) Estadio Levi’s, Santa Clara. Entradas Sábado 27 de junio Qatar contra Polonia (21:00 h) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Entradas

¿Cómo conseguir entradas para el Mundial de Catar?

Fase de venta de última hora

A partir del 1 de abril de 2026, las entradas restantes se venderán por orden de llegada.

La FIFA no ha revelado cuántas entradas quedan, pero la demanda alcanza su pico.

Quienes deseen adquirir las que quedan deben registrarse en la web oficial de la FIFA.

Mercados secundarios

Tras la venta de última hora, solo quedarán los mercados secundarios y el Mercado Oficial de Reventa de la FIFA (reabierto el 2 de abril de 2026).

En esta fase quedan más de tres millones de entradas de los siete millones totales, así que la demanda será altísima.

Si no conseguiste una entrada en la venta de última hora, aún puedes recurrir a mercados secundarios como StubHub.

¿Cómo conseguir vuelos para el Mundial de Catar?

Para encontrar el mejor precio, usa comparadores como Skyscanner y reserva con la aerolínea más barata.

Una vez reservado el vuelo, considera contratar un seguro de viaje flexible que cubra cancelaciones imprevistas o cambios de horario.

Viaja con poco equipaje, pero lleva siempre la entrada, el pasaporte y el itinerario impreso. Así pasarás más rápido por los controles de seguridad y evitarás gastos innecesarios.

Mantente hidratado, llega temprano al estadio y conoce el transporte local para evitar contratiempos. Con estos pasos sencillos, disfrutarás del torneo sin estrés ni gastos extra.

¿Dónde alojarse para los partidos del Mundial de Catar 2026?

Aunque hay varias opciones de alojamiento, se espera una demanda sin precedentes, así que reserva tu hotel con antelación para conseguir las mejores tarifas y una ubicación cerca de los estadios o del transporte público.

Booking.com ofrece opciones flexibles, como habitaciones reembolsables y pago diferido, para que reserves sin riesgo si cambian tus planes o la trayectoria de tu equipo.

Transporte local

Aunque Estados Unidos y Canadá dependen mucho del coche, las ciudades anfitrionas están implementando redes de transporte público avanzadas para el torneo. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para moverte como un local:

Descarga las apps de transporte antes de salir. Así reservarás tu viaje con facilidad y te moverás sin problemas entre las zonas de aficionados y tu alojamiento.

antes de salir. Así reservarás tu viaje con facilidad y te moverás sin problemas entre las zonas de aficionados y tu alojamiento. En ciudades como Nueva York, Toronto o Los Ángeles, el metro y el autobús conectan de forma directa y barata con los estadios, evitando los atascos de los días de partido.

Alquiler de coches: Para seguir a la selección de Catar entre ciudades cercanas, como de Houston a Dallas, un coche de alquiler ofrece libertad y resulta económico para grupos.

¿Qué podemos esperar de Catar en el Mundial de 2026?

Tras organizar el Mundial más lujoso hace solo dos años, la selección catarí llega con experiencia y grandes ambiciones.

Al-Anabi, como se conoce a los marrones y blancos, quieren mostrar su fuerza en la máxima cita, impulsados por miles de seguidores que llegarán desde Doha y de las comunidades árabes de toda Norteamérica.

Tras pulir su juego en la Copa de Asia y otros torneos, su objetivo es superar la fase de grupos y escribir un nuevo capítulo de éxito.