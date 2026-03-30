Cómo seguir a Argentina en el Mundial de 2026: dónde conseguir entradas, vuelos, reservas y mucho más

No es de extrañar que, sin contar a los países anfitriones, Argentina encabece la lista de demanda de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la fase de grupos, Lionel Messi y compañía harán las delicias del público en Kansas City y Dallas, y nunca es demasiado pronto para cerrar la compra de los billetes de viaje y las reservas de hotel.

GOAL te ofrecerá toda la información sobre vuelos, hoteles y, por supuesto, cómo comprar esas entradas imprescindibles para los partidos de Argentina en el Mundial.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Argentina en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Martes, 16 de junio Argentina contra Argelia (20:00) Arrowhead Stadium (Kansas City) Entradas Lunes, 22 de junio Argentina contra Austria (12:00 h) Estadio AT&T (Arlington) Entradas Sábado, 27 de junio Argentina contra Jordania (21:00 h) Estadio AT&T (Arlington) Entradas

¿Cómo conseguir entradas para los partidos de Argentina en el Mundial de 2026?

Los aficionados han tenido varias oportunidades de comprar entradas para los partidos de Argentina en el Mundial de 2026 a través del portal de venta de entradas de la página web de la FIFA.

Aunque ya se han llevado a cabo varias fases de venta, como el «Sorteo de preventa Visa» (septiembre), el «Sorteo de entradas anticipadas» (octubre) y el «Sorteo de selección aleatoria» (diciembre/enero), todavía hay entradas disponibles.

Fase de venta de última hora

Si no tuviste suerte en los anteriores sorteos de la Copa del Mundo de 2026, tu última oportunidad para intentar conseguir entradas por vía oficial es consultar qué hay aún disponible durante la fase de venta de «última hora», que comienza en abril.

La FIFA no ha revelado cuántas entradas se pondrán a la venta ni para qué partidos, pero cabe esperar que la disponibilidad sea limitada y que se agoten rápidamente.

Para comprar entradas, debes visitar el portal oficial de venta de entradas de la FIFA y registrarte para crear una cuenta.

A continuación, puedes iniciar sesión en tu cuenta de la FIFA y consultar la disponibilidad de entradas.

Mercados secundarios

Si buscas una forma oficial y segura de revender o intercambiar tus entradas para los partidos de Argentina en el Mundial de 2026, el Mercado de reventa/intercambio de la FIFA es el canal oficial para hacerlo.

El mercado se inauguró el pasado mes de octubre. Volverá a abrir en abril y se podrá acceder a él a través de FIFA.com/tickets.

La disponibilidad en la plataforma de reventa suele ser limitada y esporádica, especialmente a medida que se acercan los partidos, pero sigue siendo la opción más segura para comprar entradas fuera de las fases de venta principales.

Para los aficionados de México, un Mercado de Intercambio específico gestiona las transacciones de reventa locales bajo las mismas garantías oficiales.

Para aquellos que se pierdan los periodos oficiales de la FIFA o necesiten entradas para fechas o ciudades específicas, los sitios web de reventa como StubHub también mostrarán la disponibilidad de entradas para los partidos de Argentina en el Mundial de 2026. Estas plataformas ofrecen más flexibilidad, pero generalmente a precios significativamente más altos debido a los mercados de reventa impulsados por la demanda.

¿Cómo comprar vuelos para ver a Argentina en el Mundial de 2026?

Si vas a volar a Kansas City o Dallas para ver a Argentina en acción en el Mundial, planificar con antelación es clave para comprar los vuelos.

Reservar con antelación suele suponer tarifas más bajas y mejores horarios de vuelo, y además te da la tranquilidad de saber que lo tienes todo listo para tu próxima aventura en el Mundial.

Los aficionados utilizarán principalmente el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI) para el primer partido de Argentina en el Mundial y el Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW) para los siguientes partidos de la fase de grupos.

El Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI) se encuentra a unos 48 km del Arrowhead Stadium, mientras que el Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW) está a unos 22 km del AT&T Stadium.

Los aficionados que deseen viajar a Norteamérica para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 pueden reservar sus vuelos a través de Skyscanner, uno de los principales proveedores de comparativas de precios de vuelos entre múltiples aerolíneas.

¿Cuánto cuestan los vuelos para la Copa del Mundo de 2026?

Se espera que la demanda de vuelos aumente significativamente a medida que nos acerquemos al gran inicio de la Copa del Mundo y es probable que los precios se disparen en verano.

Este aumento se ve agravado por el hecho de que junio y julio se consideran, en cualquier caso, meses de máxima actividad turística, por lo que los precios tienden a dispararse durante este periodo.

Las tarifas aéreas pueden fluctuar en cualquier momento, por lo que es necesario estar al tanto de los vuelos para asegurarte de conseguir la mejor oferta.

A continuación se indican los últimos precios, según Skyscanner, de los vuelos en junio a las ciudades que acogerán los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Argentina 2026:

Fecha Salida Destino Precio (USD) 15 de junio Buenos Aires (EZE) Kansas City (MCI) 881 $ 15 de junio Londres (LHR) Kansas City (MCI) 868 $ 15 de junio Madrid (MAD) Kansas City (MCI) 718 $ 15 de junio Roma (FCO) Kansas City (MCI) 1.274 $ 15 de junio Argel (ALG) Kansas City (MCI) 1.130 21 de junio Buenos Aires (EZE) Dallas (DFW) 902 $ 21 de junio Londres (LHR) Dallas (DFW) 1.290 $ 21 de junio Madrid (MAD) Dallas (DFW) 949 $ 21 de junio Roma (FCO) Dallas (DFW) 1.007 $ 21 de junio Viena (VIE) Dallas (DFW) 777 $ 26 de junio Buenos Aires (EZE) Dallas (DFW) 673 $ 26 de junio Londres (LHR) Dallas (DFW) 915 $ 26 de junio Madrid (MAD) Dallas (DFW) 732 $ 26 de junio Roma (FCO) Dallas (DFW) 626 $ 26 de junio Amán (AMM) Dallas (DFW) 787 $

¿Dónde alojarse para los partidos de Argentina en el Mundial de 2026?

Aunque este verano hay multitud de opciones de alojamiento disponibles para los aficionados al Mundial de 2026, es comprensible que las distintas ciudades anfitrionas experimenten una gran demanda de alojamiento.

Por lo tanto, es recomendable confirmar las reservas de hotel cuanto antes.

Mientras que algunos de los que viajen a Kansas City o Dallas para ver a la selección argentina en la fase de grupos del Mundial 2026 quizá prefieran alojarse lo suficientemente cerca de los estadios para empaparse del ambiente electrizante, otros preferirán evitar el ajetreo antes y después de los partidos.

Tanto si buscas opciones de hotel económicas como de lujo para tu estancia durante la Copa del Mundo de 2026, se recomienda a los aficionados que reserven habitaciones reembolsables con antelación.

Esto permite a los aficionados asegurarse tarifas más bajas sin riesgo, y al buscar alojamiento en sitios web de viajes como Booking.com hay disponibles opciones de cancelación gratuita y sin prepago.

Kansas City

El Arrowhead Stadium se encuentra en el Truman Sports Complex, a unos 15-20 minutos al este del centro de la ciudad. Dado que muchos de los hoteles situados a poca distancia del estadio se están llenando rápidamente, algunos argentinos podrían plantearse alojarse en zonas con más oferta cultural, como el Power & Light District, o cerca de la Plaza, y utilizar los autobuses del torneo.

Dallas

Del mismo modo, para aquellos aficionados que vayan a uno o ambos partidos de Argentina en el estadio AT&T, hay dos opciones principales. Se puede alojarse en Arlington y estar cerca del estadio, o dirigirse al centro de Dallas (a unos 25 minutos) para disfrutar de la vida nocturna y las zonas oficiales de aficionados.

Además, tanto Kansas City como Dallas cuentan con redes de transporte específicas para el Mundial que conectarán las principales zonas hoteleras y las zonas de aficionados con los estadios.

¿Qué se puede esperar de Argentina en el Mundial de 2026?

Multitudes de aficionados acudieron en masa a ver a Lionel Messi y compañía en acción durante la Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos.

Más de 80 000 aficionados vieron la semifinal entre Argentina y Canadá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y más de 65 000 presenciaron cómo La Albiceleste levantaba otro gran trofeo en el Hard Rock Stadium de Miami tras una victoria por 1-0 sobre Colombia.

El hecho de que jugadores de primer nivel, como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, jueguen en el Inter de Miami de la MLS ha aumentado aún más la base de aficionados de Argentina en la región, junto con el hecho de que hayan disputado partidos amistosos de forma habitual en Norteamérica en los últimos años.

Sorprendentemente, ningún país ha logrado revalidar el título de la Copa del Mundo desde Brasil en 1962. Sin embargo, Argentina, tres veces campeona, recordará su triunfo bajo el liderazgo de Diego Maradona en México '86, mientras centra su atención en recuperar el mayor premio del fútbol internacional.