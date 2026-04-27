Cómo seguir a Akram Afif en el Mundial 2026: entradas, precios y más para el Mundial de Catar

El mundo del fútbol mira a Norteamérica, donde la Copa Mundial de la FIFA 2026 se prepara para brillar en Canadá, México y Estados Unidos.

Entre las estrellas más esperadas destaca el delantero catarí Akram Afif.

Tras brillar en la Copa de Asia de la AFC y llevar a los Maroons a dos títulos consecutivos, Afif se consolidó como un icono mundial. Ahora los aficionados pueden ver al Jugador Asiático del Año mostrar su talento en la máxima cita.

GOAL te ofrece toda la información para seguir a Akram Afif y a la selección de Catar, incluyendo entradas para el Mundial.

¿Cuándo juega Catar en el Mundial 2026?

Qatar está en el Grupo B y jugará en la Bahía de San Francisco, Vancouver y Seattle.

A fecha de abril de 2026, el calendario está cerrado y representa uno de los recorridos más emocionantes de la fase de grupos. Estos son los partidos confirmados para Akram Afif y los Maroons:

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Qatar vs. Suiza Levi’s Stadium, Santa Clara, CA Entradas 18 de junio de 2026 Canadá vs. Catar BC Place, Vancouver, Columbia Británica Entradas 24 de junio de 2026 Bosnia y Herzegovina vs. Catar Lumen Field, Seattle, WA Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026?

En abril de 2026 finalizaron los sorteos principales y la demanda batió récords.

La altísima demanda en los tres países anfitriones ha reducido el inventario inicial a mínimos históricos.

Sin embargo, aún hay opciones para ver a Catar en acción:

Venta de última hora: iniciada el 1 de abril, está activa y funciona por orden de llegada. Las entradas se confirman al instante, pero el stock para los partidos del Grupo B, sobre todo el Canadá vs. {otro equipo}, es muy limitado.

iniciada el 1 de abril, está activa y funciona por orden de llegada. Las entradas se confirman al instante, pero el stock para los partidos del Grupo B, sobre todo el Canadá vs. {otro equipo}, es muy limitado. Mercado de reventa oficial de la FIFA: reabrió el 2 de abril. Es el único canal secundario autorizado para comprar y vender entradas verificadas; ofrece seguridad máxima, aunque con recargo en los partidos más demandados.

reabrió el 2 de abril. Es el único canal secundario autorizado para comprar y vender entradas verificadas; ofrece seguridad máxima, aunque con recargo en los partidos más demandados. En mercados secundarios como StubHub se pueden asegurar butacas concretas, sobre todo para el partido en Vancouver, donde la demanda local ha disparado la reventa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Catar?

El torneo de 2026 es el más caro de la historia por la demanda récord y los precios dinámicos. En Catar, el coste depende del estadio y del rival.

Categoría 3 (entradas más baratas): gradas superiores. En el mercado secundario, para partidos neutrales como Catar-Suiza cuestan entre 138 y 230 dólares, mientras que para el Canadá-Selección anfitriona en Vancouver suben a partir de 400 dólares .

gradas superiores. En el mercado secundario, para partidos neutrales como Catar-Suiza cuestan entre dólares, mientras que para el Canadá-Selección anfitriona en Vancouver suben a partir de . Categoría 2: Vistas de nivel medio. Fase de grupos: 500–900 dólares. Canadá: hasta 1 800 dólares.

Vistas de nivel medio. Fase de grupos: dólares. Canadá: hasta dólares. Categoría 1 ( lateral premium): entre 700 y 1200 $ en partidos estándar y hasta 2735 $ para el encuentro contra Canadá.

lateral premium): entre en partidos estándar y hasta para el encuentro contra Canadá. Nivel de aficionados: hay un nivel especial de 60 dólares, reservado a seguidores fieles de las federaciones nacionales que cumplan los requisitos de asistencia.

Para ahorrar, mejor elegir los partidos de Seattle o Santa Clara, pues el de Vancouver es el más caro del grupo.

Qué esperar de Akram Afif con la camiseta de Catar

Akram Afif llega al torneo como el referente del fútbol asiático. Creativo y letal, es el motor de Catar.

Tras su hat-trick en la última final de la Copa de Asia, su fama de rendir bajo presión es mayor que nunca.

Será el motor de cada ataque: recortará desde la izquierda o bajará a crear juego para Almoez Ali, siempre peligroso.

Para los aficionados de Norteamérica, esta es una oportunidad única de ver a un jugador que ha dominado el fútbol asiático llevar su estilo único al escenario mundial. Se espera que los partidos de Catar sean emocionantes, animados y rebosen de la habilidad técnica que les ha permitido ascender en la clasificación de la FIFA.