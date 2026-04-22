Cómo seguir a Achraf Hakimi en el Mundial 2026: entradas para el Mundial de Marruecos y más

Liderada por su lateral derecho de talla mundial, Achraf Hakimi, Marruecos ha llegado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la seguridad de un equipo élite.

Tras cerrar la eliminatoria con ocho triunfos en ocho partidos, el combinado nacional atesora un impulso histórico.

GOAL te dice cómo conseguir tus entradas y alentar a los Leones del Atlas en su camino a la gloria.

¿Cuándo juega Marruecos en el Mundial 2026?

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Brasil vs. Marruecos MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey Entradas 19 de junio de 2026 Escocia vs. Marruecos Estadio Gillette, Boston, Massachusetts Entradas 24 de junio de 2026 Marruecos vs. Haití Estadio Mercedes-Benz, Atlanta, Georgia Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Mundial de Marruecos?

Desde abril de 2026 estamos en la venta de última hora, abierta desde el 1 de abril. Es la última opción oficial para comprar entradas en el portal de la FIFA por orden de llegada. Sin embargo, las localidades para selecciones populares como Marruecos se agotan en segundos.

El mercado oficial de reventa y cambio reabrió el 2 de abril, pero, por rapidez y variedad, el mercado secundario sigue siendo la mejor opción para los compradores de última hora.

Para evitar colas digitales, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub. Es clave para seguidores de Marruecos o Europa, que necesitan confirmar su entrada antes de reservar el vuelo.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Marruecos?

Los precios varían según el estadio, el rival (especialmente el partido contra Brasil) y la cercanía a la inauguración. La alta demanda está elevando los precios a máximos históricos, pues los aficionados quieren estar en el Mundial más grande de la historia.

Categoría 3 (la más barata): gradas superiores. Precios oficiales desde 70 dólares en la fase de grupos, pero en el mercado secundario los partidos de Marruecos, sobre todo el de Nueva York/Nueva Jersey, están entre 180 y 450 dólares.

gradas superiores. Precios oficiales desde 70 dólares en la fase de grupos, pero en el mercado secundario los partidos de Marruecos, sobre todo el de Nueva York/Nueva Jersey, están entre 180 y 450 dólares. Categoría 2: Vistas de nivel medio o en esquinas; equilibrio ideal. Precios entre 480 y 950 dólares.

Vistas de nivel medio o en esquinas; equilibrio ideal. Precios entre 480 y 950 dólares. Categoría 1: asientos premium junto a la línea de banda con la mejor vista de las internadas de Hakimi. Precios desde 1200 hasta más de 3500 dólares para el partido contra Brasil.

asientos premium junto a la línea de banda con la mejor vista de las internadas de Hakimi. Precios desde 1200 hasta más de 3500 dólares para el partido contra Brasil. Hospitalidad: paquetes con catering gourmet y acceso VIP desde 1 500 $ hasta 15 000 $ por suite privada.

Para ahorrar, mejor comprar ya: a medida que avanza el torneo, los precios no bajan y las entradas más baratas se agotan primero.

¿Cómo comprar entradas con servicios de hospitalidad para Marruecos?

Si quieres ver a los Leones del Atlas con estilo, hay varios niveles de hospitalidad disponibles para el torneo de 2026. La hospitalidad oficial se gestiona a través de On Location, con diversos agentes locales en todo el mundo.

Match Club: nivel básico con asientos premium, acceso a bares y menú delicatessen.

nivel básico con asientos premium, acceso a bares y menú delicatessen. Match Pavilion: Salones climatizados y gastronomía de alta gama, ideal para el clima húmedo de junio en ciudades como Atlanta y Miami; desde 2.500 dólares.

Salones climatizados y gastronomía de alta gama, ideal para el clima húmedo de junio en ciudades como Atlanta y Miami; desde 2.500 dólares. The Pearl Lounge: La opción más lujosa del MetLife Stadium, con menús de seis platos y servicio de conserjería exclusivo.

La opción más lujosa del MetLife Stadium, con menús de seis platos y servicio de conserjería exclusivo. Follow Your Team: Paquete especial con asientos VIP para los tres partidos de la fase de grupos de Marruecos, incluido el duelo en Boston y la final en Atlanta.

Qué esperar de Achraf Hakimi con Marruecos

Cuando Achraf Hakimi pise el campo en 2026, lo hará como líder de un equipo que no tiene nada que demostrar y todo por ganar.

Los aficionados pueden esperar que Hakimi domine la banda derecha y actúe como motor de las transiciones marroquíes.

Su capacidad para recuperar en defensa y proyectarse al ataque lo convierte en uno de los jugadores más singulares del torneo. Más allá de la táctica, ver jugar a Hakimi es sinónimo de espectáculo.