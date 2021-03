¿Cómo le fue a Boca contra los equipos del Ascenso en la Copa Argentina?

El Xeneize disputará frente a Defensores de Belgrano su 18° encuentro contra un rival de una categoría inferior en el certamen: sólo perdió dos veces.

Otra vez la Copa Argentina enfrenta a Boca contra un equipo que milita en el Ascenso: por los 16avos de final del certamen, el Xeneize se medirá con Defensores de Belgrano, conjunto que milita en la Primera Nacional y al que no enfrenta desde hace 91 años.

El duelo contra el Dragón será el segundo que afronta contra un rival de una categoría inferior en la actual edición de la competencia tras el triunfo 2-1 sobre Claypole en 32avos y el 18° en el historial de la competencia: hasta aquí, el conjunto de la Ribera superó 15 cruces (12 victorias en el tiempo regular y 3 por penales) y quedó eliminado en apenas dos oportunidades (una en tiempo regular, contra Huracán en 2014, y otra en los penales, en 2019, frente a All Boys).

COPA ARGENTINA 2011/12

En la primera edición del certamen desde su reinstalación, en la que finalmente se quedaría con el título, el Xeneize disputó cuatro de sus seis partidos frente a rivales de categorías y solamente pudo ganar uno en los 90 minutos: 2-0 a Central Córdoba de Rosario (de la B Metropolitana), en los 16avos de final. En los otros tres encuentros empató y tuvo que recurrir a los penales para pasar de ronda: 4-3 a Santamarina (Argentino A) tras igualar 1-1 en los 90, en los 32avos; 4-2 a Rosario Central (B Nacional) luego del 1-1 en tiempo reglamentario, en los cuartos; y 5-4 a Deportivo Merlo (B Nacional) después de otro 1-1, en la semifinal.

COPA ARGENTINA 2012/13

En una edición en la que fue rápidamente eliminado en su segundo partido por All Boys (por ese entonces en Primera), Boca se enfrentó únicamente a un equipo del Ascenso: en el debut en 16avos de final goleó 4-0 a Excursionistas , de la Primera C, en un partido que no tuvo ningún tipo de equivalencias.

COPA ARGENTINA 2013/14

La primera derrota contra un rival de una categoría inferior para el equipo del Xeneize llegó en 2013/14, en un año donde fue debut y despedida del certamen: en los 16avos de final cayó 2-0 frente a Huracán , que por entonces estaba en la B Nacional y se convertiría en el primer equipo del Ascenso (y por ahora el único) en ganar el torneo.

COPA ARGENTINA 2014/15

El camino a la segunda consagración de Boca en el certamen tuvo a dos equipos del Ascenso. Y esta vez venció a ambos en el tiempo reglamentario: en los 32avos de final derrotó 2-0 a Huracán Las Heras , del Federal B, con dos goles en los últimos 5 minutos del partido, mientras que en los octavos goleó 4-0 a Guaraní Antonio Franco , de la B Nacional.

COPA ARGENTINA 2015/16

La quinta edición del certamen desde su reinstauración dejó nuevamente dos triunfos sobre dos partidos contra rivales del Ascenso para el Xeneize: en los 32avos de final goleó 4-0 a Güemes de Santiago del Estero , del Federal B, en los 32avos de final y en los 16avos derrotó 2-1 a Santamarina (el único equipo de categorías inferiores con el que se cruzó dos veces), antes de ser eliminado en cuartos por Rosario Central.

COPA ARGENTINA 2016/17

En esta edición del certamen local, el Xeneize enfrentó a dos rivales del Ascenso, en 32avos y 16avos de final, respectivamente: a Gimnasia y Tiro de Salta , en ese entonces en el Federal A, lo goleó 5-0 y frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn , de la Primera B Nacional, se impuso por un ajustado 1-0. Luego, sería eliminado nuevamente por Rosario Central.

COPA ARGENTINA 2017/18

Otra vez a Boca le tocó debutar contra un equipo de Torneo Federal A: en 32avos de final aplastó 6-0 a Alvarado de Mar del Plata. En la ronda siguiente, en tanto, el Xeneize venció 2-0 a San Martín de Tucumán, de la B Nacional, antes de ser eliminado por Gimnasia en octavos.

COPA ARGENTINA 2018/19

El artículo sigue a continuación

En la pasada edición de la competencia, el Xeneize debutó en 32avos de final con un triunfo 2-0 sobre Estudiantes de Río Cuarto, del Federal A, antes de sufrir su segunda eliminación a manos de un equipo del Ascenso: en 16avos, Almagro lo dejó afuera con un 3-1 en los penales tras empatar 1-1 en el tiempo regular.

COPA ARGENTINA 2019/20

En la actual edición, que se está disputando con un año de demora a causa de la pandemia de coronavirus, Boca debutó en los 32avos de final frente a Claypole, recién ascendido a la Primera C, y sufrió más de la cuenta para ganar 2-1. Ahora, en 16avos, jugará contra Defensores de Belgrano.