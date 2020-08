Cómo funciona el protocolo de la Champions League contra el coronavirus: El Atlético podría jugar hasta sólo con 13 jugadores

A sólo unas horas de viajar a Lisboa, el conjunto colchonero ha confirmado dos positivos pero, de momento, no peligraría su participación.

El encarará la final a 8 de la UEFA con más problemas de los esperados después de que el club haya confirmado que hay dos casos positivos que, según ha podido contrastar Goal, corresponden a dos jugadores de la primera plantilla.

Sin embargo, el protocolo de la UEFA no impide al Atleti competir siempre que tenga disponibles a 12 jugadores de campo y un portero de su lista A y le permitiría completar la plantilla con más jugadores de la cantera siempre que tengan las fichas federativas en regla.

Cómo funciona el protocolo de la Champions League contra el coronavirus

El partido se juega si hay un positivo y sólo se suspende si lo prohíben las autoridades del país que acoge el partido:

Si uno o más jugadores o técnicos de un club dan positivo en coronavirus en los test requeridos por el protocolo de regreso de la UEFA, el partido tendrá lugar como estaba previsto salvo que las autoridades locales/nacionales de uno o ambos clubes involucrados o donde se vaya a disputar el partido (en caso de país neutral) decidan que un grupo amplio de jugadores o el equipo completo entren en cuarentena. Si al menos 13 jugadores de la Lista A (incluido, al menos, un portero) están disponibles, el partido se disputará en la fecha prevista.

Cómo pueden suplir las ausencias:

Como alternativa, el club puede alinear futbolistas que no están registrados dentro de los límites estipulados por la UEFA en las actuales normativas, siempre que esos jugadores estén debidamente registrados en sus federaciones nacionales como jugadores del equipo involucrado de acuerdo a las normas de la propia federación y la FIFA, y siempre que den negativo en los test de coronavirus.

Si el partido no puede cambiar de sede se dará por perdido al club con positivos:

Si no fuera posible reubicar el partido de acuerdo con las limitaciones normativas señaladas, el club que no pueda disputar el partido será tomado como responsable por el encuentro que no se disputa y se le dará por perdido por la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA con un resultado de derrota por 3-0".

Cómo y cuándo se hacen los test

En los torneos como es el caso de la Final a 8 de Lisboa el protocolo es el siguiente:

Todos los participantes serán evaluados 2 ó 3 días antes de salir de su país de origen, y la recolección de muestras se realizará de acuerdo con el tiempo necesario para organizar la logística de recolección de muestras, realizar pruebas y entregar los resultados en el país en cuestión (se producirá una lista de fechas límite de muestreo por país para compartir con todos los participantes). En principio, los resultados de la prueba se entregarán antes de que el equipo se vaya a la ciudad sede.

Todos los participantes (excepto los equipos de la sede) serán evaluados nuevamente en el país anfitrión y la recolección de muestras se realizará el día antes de su primer partido en la competencia. En principio, los resultados se entregarán a más tardar 6 horas antes de la hora de inicio (hora local) del día del partido.

Todos los participantes volverán a ser examinados y la recolección de muestras tendrá lugar el día antes de cada partido que vuelvan a disputar en la competición.