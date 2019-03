¿Cómo formaría Chile ante México y Estados Unidos?

El DT de La Roja, Reinaldo Rueda, oficializó la lista de 24 jugadores que dirán presente en los amistosos de la próxima fecha FIFA de marzo.

Este jueves Reinaldo Rueda entregó la nómina de la Selección chilena para los duelos amistosos ante y , en las últimas pruebas previo a la de que se realizará en junio próximo.

En el llamado destaca la presencia de varias apuestas como es la presencia de Paulo Díaz, Jean Meneses y Gonzalo Jara, quien sumará su primera experiencia en la era del caleño. Además, el caleño volvió a jugársela con Lawrence Vigouroux, Esteban Pavez y Jimmy Martínez, entre otros.

Cabe recordar que en esta ocasión la gran ausencia es Alexis Sánchez, quien se recupera de una lesión de rodilla que lo tendrá marginado entre cuatro a seis semanas. Pese a ello, optó por no citar a Eduardo Vargas en su reemplazo aún cuando lo tenía reservado. Ángelo Sagal y Junior Fernandes no fueron incluidos en este listado, como tampoco Ángelo Henríquez ni Martín Rodríguez.

En la defensa no asoma Enzo Roco, quien ha perdido terreno en el . El ex ha sido titular en casi todos los partidos de la era del cafetalero. Miiko Albornoz, quien sí juega regularmente en el 96, es otro que no fue considerado.

El duelo ante el Tri será el viernes 22 de marzo en San Diego, mientras que el choque ante los estadounidenses será el martes 26 del mismo mes, en Houston.

El artículo sigue a continuación

¿Cómo podría formar ante México y Estados Unidos?