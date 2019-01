¿Cómo formará Boca ante Newell's, por la Superliga?

El Xeneize, con el debut oficial de Alfaro, visita a la Lepra en Rosario. ¿Quiénes serán los primeros elegidos por el Lechuga?

Boca jugará su primer partido oficial luego de la derrota ante River en Madrid y dará inicio, así, a la etapa post Guillermo Barros Schelotto. Gustavo Alfaro tendrá su debut por los puntos y meterá mano en el equipo para intentar empezar a darle su impronta.

El Lechuga todavía no tiene definido con seguridad quiénes serán los que saltarán a la cancha, aunque hay algunos nombres que corren con más chances que otros. En principio, el cambio de esquema (4-2-3-1) traerá aparejado varios cambios con respecto al último once del Mellizo: Nández, quien todavía no sumó minutos desde la llegada del nuevo cuerpo técnico, le dejaría su lugar a Iván Marcone, quien compartaría el mediocampo con Barrios; Tevez y Reynoso estarían desde el arranque junto a Pavón y Benedetto en la ofensiva en lugar de Pablo Pérez y Villa; y en la zaga, Junior Alonso reemplazará al vendido Magallán.

De esta manera, serían cuatro los cambios que haría Alfaro para su presentación con respecto a la final con el Millonario: Andrada; Buffarini, Junior Alonso, Izquierdoz; Marcone, Barrios; Pavón, Tevez, Reynoso; Benedetto.