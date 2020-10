Cómo finalizó River en las fases de grupos de la Copa Libertadores de la era Gallardo

River se clasificó una vez más a octavos de final del certamen internacional, pero resta definir si lo hará como cabeza de su zona o como escolta.

Desde que Marcelo Gallardo asumió la dirección técnica de River, a mediados del 2014, no hubo Copa Libertadores donde no estuviera presente y fuera animador. De hecho, en las cinco participaciones anteriores consiguió dos títulos, un subcampeonato, una semifinal y una temprana eliminación en octavos de final. La edición 2020 no será la excepción y, más allá del extenso parate por la pandemia, consiguió su pasaje a la siguiente fase con una fecha de anticipación.

Ante Liga de Quito, el otro equipo que logró avanzar a octavos de final, definirá si se clasifica en el primer lugar o en el segundo. Claro está, eso no es problema para el Muñeco y su equipo, ya que los títulos obtenidos fueron una vez en cada condición.

COPA LIBERTADORES 2015

Todo lo ocurrido a lo largo de aquella histórica campaña es recordado con plena felicidad por los hinchas riverplatenses: la serie con Boca y el gas pimienta, el 3-0 en Belo Horizonte, el empate en y la victoria en la final. Pero todo comenzó el 15 de abril y, por qué no, una semana antes. Por la quinta fecha, el Millonario parecía quedar eliminado de manera temprana, pero rescató un agónico 2-2 en ante Tigres, que le permitió llegar con chances matemáticas a la última fecha. San José de Oruro no fue un escollo complicado y le ganó 3-0, pero necesitaba buenas noticias desde Perú, que llegaron cuando el equipo Felino, con suplentes, le ganó 5-4 a Juan Aurich con aquella inolvidable actuación de Esqueda, autor de tres goles, en un resultado del cual se lamentaría en agosto cuando se volvieron a ver en la final y fue 3-0 en el Monumental para los del Muñeco. Finalmente, pasó a octavos de final con apenas 8 puntos como el peor segundo, lo cual lo emparejó con Boca, que había conseguido los 18 puntos en juego. El resto de la historia es conocida.

Más equipos

COPA LIBERTADORES 2016

River comenzó la defensa de su título en un grupo donde Sao Paulo parecía su único rival de fuste: de hecho, venció a Trujillanos por 4-0 en el debut y repitió en la última jornada con un 4-3, mientras que a The Strongest lo goleó 6-0 en Núñez y solo la derrota 2-1 en el Morumbí lo puso en apuros. Finalmente avanzó como líder con 11 puntos, pero se vio absolutamente sorprendido por Independiente del Valle, que le ganó 2-0 en y gracias a una actuación descollante de su arquero Azcona solo perdió 1-0 en el Monumental.

COPA LIBERTADORES 2017

El Grupo C de esta edición fue, durante la era Gallardo, el que obtuvo con mayor facilidad, obteniendo 13 puntos con victorias ante Independiente Medellín en , Melgar en el Monumental y en Perú y Emelec como local. Solamente perdió en la última fecha ante el DIM, en un partido que afrontó con mayoría de suplentes. Lógicamente avanzó en el primer puesto, superó a Guaraní en octavos de final, logró aquel histórico 8-0 sobre Wilstermann luego de perder 3-0 en y quedó eliminado en aquella dolorosa serie ante , en la cual el Granate le revirtió tres goles de diferencia en poco menos de media hora.

COPA LIBERTADORES 2018

El artículo sigue a continuación

El sorteo de cara a la edición 2018 ubicaba al Millonario en un grupo por demás complejo, con Flamengo, Independiente Santa Fe y Emelec. En el Maracaná (vacío por una sanción) y ante los colombianos apenas rescató dos empates, pero dos triunfos sobre los ecuatorianos lo posicionaron de manera inmejorable para sellar la clasificación en Bogotá y el primer lugar ante el Rubronegro. Al clasificar como líder se encontró con Racing y luego Independiente, mientras que en semifinales debió derrotar sobre el final a Gremio y arribar a la final más importante de la historia ante Boca.

COPA LIBERTADORES 2019

Una vez más, un mal arranque que obligó al Millonario a correr desde atrás, luego de empatar en el último minuto ante Alianza Lima en Perú, un aburrido 0-0 ante y el empate 2-2 ante Inter en Porto Alegre, partido en el que perdía 0-2 y no le encontraba la vuelta. A partir de esa igualdad todo fue hacia arriba, con victorias ante Alianza Lima y Palestino, para igualar nuevamente 2-2 ante Inter en Núñez. Avanzó en el segundo puesto con 10 puntos y debió enfrentar a Cruzeiro, al que finalmente venció por penales. Luego derrotó a Cerro Porteño, volvió a dejar en el camino a Boca y finalmente perdió la final ante Flamengo.