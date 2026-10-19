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Liga de Campeones
team-logoComo
Stadio G. Sinigaglia
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Como contra Manchester United, previa de la Champions League: El Manchester United afronta un ambiente de máxima presión tras seis partidos sin ganar

Como vs Manchester United
Liga de Campeones
Como
Manchester United

El ambicioso Como de Cesc Fàbregas busca ampliar su formidable registro de 32 victorias en 40 partidos como local en el estadio Giuseppe Sinigaglia ante un Manchester United tocado por una racha de seis encuentros sin ganar en todas las competiciones.

Como vs. Manchester United: Datos del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 3
Stadio G. Sinigaglia

El Como 1907 recibe al Manchester United F.C. el miércoles 21 de octubre de 2026 a las 16:45 GMT (12:45 EST / 17:45 BST / 18:45 SAST).

El Como de Cesc Fàbregas, en plena forma, recibe a un gigante en apuros

El ambicioso Como de Cesc Fàbregas recibe al Manchester United en Lombardía con la moral por las nubes tras imponerse por 3-1 a la Fiorentina a domicilio en la Serie A. En cambio, el Manchester United llega al norte de Italia tras seis partidos sin ganar en todas las competiciones. Después de golear por 4-1 al RB Leipzig en casa en la primera jornada de la Champions League, el sorprendente equipo italiano busca su victoria europea más importante hasta la fecha ante un Manchester United necesitado de un impulso.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

El Como marca tres goles a domicilio en Florencia

El Como 1907 afronta el partido europeo del miércoles rebosante de confianza tras su convincente victoria por 3-1 a domicilio ante la ACF Fiorentina en la Serie A el domingo 18 de octubre. Los tempraneros goles de Mattia Liberali (31') y Nico Paz (35') dieron una clara ventaja al equipo de Fàbregas antes de que Anastasios Douvikas sellara los tres puntos en la segunda mitad. Impulsado por la creatividad de Nico Paz, Maxence Caqueret y Mattia Liberali, el Como llega a la histórica cita del miércoles en un gran momento ofensivo.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

El Manchester United empata el derbi de los Peninos antes de su viaje europeo

El Manchester United viaja al norte de Italia con la intención de poner fin a una complicada racha de resultados en todas las competiciones. Tras perder por 2-0 a domicilio ante el Atlético de Madrid en la segunda jornada de la Champions League el 13 de octubre, el United empató 1-1 contra su acérrimo rival, el Leeds United, en Elland Road el domingo 18 de octubre. Bryan Mbeumo abrió el marcador en el minuto 35. Con el capitán Bruno Fernandes en el centro del campo, acompañado por los atacantes de banda Bryan Mbeumo y Amad Diallo, el United buscará hacerse con el control del partido desde el inicio en Italia.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Duelo clave: Nico Paz contra Bruno Fernandes

Talento creativo: El internacional argentino Nico Paz firmó una actuación magistral contra la Fiorentina (1 gol, 1 asistencia y una valoración de 8,2 en el partido). Sus conducciones que hacen avanzar al equipo y sus pases que rompen líneas en espacios reducidos suponen una amenaza inmediata para el doble pivote del United.

La respuesta del capitán: Bruno Fernandes sigue siendo el eje del equipo de Michael Carrick, pero el United necesita controlar mejor el centro del campo a través de Carlos Baleba y Youri Tielemans para impedir que Paz y Maxence Caqueret marquen el ritmo.

Análisis táctico y onces previstos

Como 1907 (4-2-3-1): Sánchez; Couto, Jacobo, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Mazraoui; Santos, Baleba; Fernandes, Tielemans, Rashford; Mbeumo.

Una clave del partido: Leny Yoro se pierde el encuentro por sanción tras su tarjeta roja contra el Atlético de Madrid, por lo que Lisandro Martínez y Harry Maguire deberán sostener el centro de la defensa del Manchester United. Cabe esperar que Fàbregas ordene al Como presionar arriba desde el inicio y aprovechar el factor campo: el equipo no ha perdido en 32 de sus últimos 40 partidos como local.

Noticias de los equipos y plantillas

Como contra Manchester United alineaciones probables

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
R. SanchezR. SanchezA. ValleA. ValleJ. RamonJ. RamonT. ChalobahT. ChalobahI. SmolcicI. SmolcicL. MillaL. MillaJ. RodriguezJ. RodriguezKaikiKaikiM. PerroneM. PerroneM. BaturinaM. BaturinaN. PazN. PazS. LammensS. LammensLisandro MartínezLisandro MartínezD. DalotD. DalotL. YoroL. YoroA. HeavenA. HeavenA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Once inicial

Manchester United

Manager

  • Cesc Fàbregas
  • M. Carrick

Cesc Fabregas dirige al Como, aunque todavía no hay una alineación confirmada ni información sobre lesiones antes del encuentro. Se esperan novedades más cerca del inicio del partido.

Michael Carrick dirige al Manchester United, del que tampoco hay detalles confirmados sobre la plantilla ni noticias sobre lesiones por el momento. Se añadirá más información a medida que se conozca en los días previos al partido.

Estado de forma

COM

COM - Formulario

PAR
W2-1
FRC
L2-0
ROM
D0-0
FEY
L3-2
FIO
W1-3
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MUN

MUN - Formulario

BHA
L2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
L2-0
LEE
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Como llega a este encuentro tras sumar dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos, en los que ha marcado nueve goles y encajado tres. Su compromiso más reciente fue un empate sin goles en el campo de la Roma en la Serie A, después de su única derrota en ese periodo, un 2-0 ante el Frosinone. El resultado más destacado de su racha reciente llegó en la Champions League, donde venció por 4-1 al RB Leipzig. También ganó por 2-1 al Parma en la Serie A. Sin embargo, su resultado más reciente en la Champions League fue una derrota por 3-2 ante el Feyenoord, que complica su situación en el grupo.

Al Manchester United le ha costado mucho encontrar regularidad: no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos y ha perdido tres de ellos. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League. También empató 1-1 con el Tottenham y el Fulham en la Premier League, perdió por 3-2 contra el Brighton en la Carabao Cup y cayó por 1-0 ante el Manchester City. El United solo ha marcado tres goles y ha encajado seis en esos cinco partidos, cifras que reflejan la magnitud del reto al que se enfrenta Carrick.

Enfrentamientos directos

No constan enfrentamientos previos entre el Como y el Manchester United en los datos disponibles. Este partido será el primer duelo oficial entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

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