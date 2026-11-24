Estas son las opciones para seguir el Como-AEK de Atenas por televisión y en streaming. El partido está disponible en Sky Sport y NOW, con la posibilidad de ver la retransmisión en directo a través de los enlaces indicados.

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elige un proveedor de servicios VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita la emisora oficial. Ve a la página web o abre la aplicación de streaming oficial de la emisora deportiva que posee los derechos.

Ve a la página web o abre la aplicación de streaming oficial de la emisora deportiva que posee los derechos. Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma de la emisora oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

El estadio Giuseppe Sinigaglia acoge el Como-AEK de Atenas, un duelo de Champions League entre un equipo lleno de confianza y otro que busca respuestas.

El Como de Cesc Fabregas llega tras ganar 2-0 al Cagliari en la Serie A, un triunfo con el que dejó atrás la derrota por 2-0 ante el Inter. En Europa, el equipo de Como ya ha mostrado su mejor versión con un 9-1 al Lens.

El dato más destacado es su producción ofensiva: 15 goles en los últimos cinco partidos. Nico Paz es el símbolo de este crecimiento, con seis goles y ocho asistencias en 14 encuentros esta temporada entre todas las competiciones.

El AEK de Atenas de Marko Nikolic atraviesa un momento más complicado. Tras caer 2-3 ante el Real Madrid en Champions League, el conjunto griego perdió también el derbi contra el Panathinaikos y el partido de Copa frente al PAOK.

Su último partido dejó, sin embargo, una señal positiva: la victoria por 1-0 a domicilio ante el Kalamata en liga. El punto débil del equipo de Nikolic sigue siendo la defensa, que ha encajado nueve goles en los últimos cinco encuentros.

Esta es toda la información para seguir el Como-AEK de Atenas en directo: canales de televisión, streaming, alineaciones y estado de forma.

Noticias de los equipos

El Como de Cesc Fabregas no podrá contar con Jayden Addai, Jesus Rodriguez, Assane Diao ni Moise Kean, todos de baja por lesión, y no tiene sancionados. En el once previsto figura Jean Butez en la portería, con Kempf, Couto, Ramon y Valle en defensa, Da Cunha, Perrone, Milla, Baturina y Paz en el centro del campo y Douvikas como único delantero.

El AEK de Atenas de Marko Nikolic no cuenta con los lesionados Zini, Oleksandr Zubkov y Kervin Arriaga, mientras que Aboubakary Koita está sancionado. En el once previsto destacan Strakosha bajo palos, Relvas y Moukoudi en defensa, Marin y Majer en el centro del campo y la pareja atacante formada por Varga y Jovic. Podría haber novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

El Como suma cuatro victorias y una derrota (4-0-1) en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue el 2-0 ante el Cagliari en la Serie A, mientras que su resultado más abultado sigue siendo el 9-1 a domicilio frente al Lens en Champions League. En los otros encuentros, el equipo de Como ganó al Venezia por 1-0 y al Torino por 3-1, y solo perdió ante el Inter por 2-0. En total, el conjunto de Fabregas ha marcado 15 goles y ha encajado cuatro.

El AEK de Atenas ha ganado dos veces y ha perdido tres (2-0-3). Su último resultado fue el 1-0 a domicilio ante el Kalamata en la Super League, precedido por el 2-1 frente al Levadiakos. En cambio, perdió contra el Real Madrid (2-3), el Panathinaikos (0-2) y el PAOK en Copa (1-3). Su balance es de seis goles a favor y nueve en contra.

Enfrentamientos previos

Según los datos disponibles, no hay enfrentamientos recientes entre el Como y el AEK de Atenas. Por eso no es posible establecer un balance de sus duelos directos: se trata de un partido sin antecedentes recientes como referencia.

Clasificación

En la clasificación de la Champions League, el Como ocupa el cuarto puesto, mientras que el AEK de Atenas es 29.º. La distancia refleja dos trayectorias europeas opuestas: el equipo de Como está en la zona alta y busca consolidar su posición; el conjunto griego viene desde la zona baja y necesita puntos para mejorar su recorrido.