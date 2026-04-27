Cómo conseguir paquetes VIP para el Mundial 2026: entradas premium oficiales, opciones de compra y más

Sentarse en estadios de última generación y ver a los mejores jugadores del planeta luchar por la gloria mundial es una emoción única en la vida para los aficionados al fútbol.

Quienes asistan a la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica este verano pueden elevar la experiencia con paquetes de hospitalidad o entradas.

Deja que GOAL te muestre las opciones de hospitalidad para la Copa del Mundo: paquetes, precios y más.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países.

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa del Mundo 2026

Las entradas y paquetes VIP oficiales solo se venden a través de la Plataforma de Hospitalidad de la FIFA, gestionada por On Location, proveedor oficial.

Hay opciones para distintos niveles de lujo y número de partidos. La mayoría incluye asientos premium, comida gourmet y acceso exclusivo a salones VIP.

Los paquetes se ofrecen de la siguiente manera:

Un solo partido

Fase de grupos: un partido de una selección distinta al país anfitrión (excepto CAN, MEX y USA).

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Sala junto al campo, VIP, Sala del Trofeo, Club de Campeones, Pabellón de la FIFA.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en el estadio que elijas.

De 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Sala junto al campo, VIP, Sala del Trofeo, Club de Campeones, Pabellón de la FIFA

Sigue a mi equipo

Ve a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido en todos los partidos y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuánto cuestan las entradas de hospitalidad para la Copa del Mundo 2026?

Los precios de las entradas oficiales de hospitalidad para la Copa del Mundo 2026 dependen del nivel, el paquete y el estadio. A modo de referencia:

Partido individual: desde 1.400 USD por persona

desde 1.400 USD por persona Serie de eventos: desde 8.275 USD por persona

desde 8.275 USD por persona Sigue a mi equipo: desde 6.750 USD por persona

desde 6.750 USD por persona Palcos y palcos privados: desde 43 200 USD por palco para un partido y más de 100 000 USD por palco privado para grupos de 6 a 12 personas en la Venue Series.

¿Cuál es el calendario por sedes de la Copa del Mundo de 2026?