Cómo conseguir entradas para ver a Kylian Mbappé en el Mundial 2026: entradas para Francia, la lucha por la Bota de Oro y más

Kylian Mbappé adora el Mundial, y los aficionados disfrutan viéndole jugar. En Norteamérica ha marcado ocho goles en seis partidos, aumentando su cuenta personal.
Así, llegó a 20 tantos en Copas del Mundo —12 en 2018 y 2022— y superó a Just Fontaine como máximo goleador francés del torneo.
Con la selección ya suma 64 goles y superó a Olivier Giroud (57).
Se espera que siga ampliando su cuenta en la fase eliminatoria. Francia jugará la semifinal contra España el martes 14 de julio en Dallas.
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Resultados y próximos partidos de Francia en el Mundial 2026
|Fecha
|Partido (hora local de inicio)
|Sede
|Resultado final / Entradas
|Martes 16 de junio
|Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este)
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|Francia ganó 3-1
|Lunes 22 de junio
|Francia vs. Irak (17:00 ET)
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|Francia ganó 3-1
|Viernes 26 de junio
|Francia vs. Noruega (15:00, hora del Este)
|Gillette Stadium (Foxborough)
|Francia ganó 4-1
|Martes 30 de junio
|Francia vs. Suecia (17:00, hora del Este)
|Estadio MetLife, East Rutherford
|Francia ganó 3-0
|Sábado 4 de julio
|Francia vs. Paraguay (17:00, hora del Este)
|Lincoln Financial Field, Filadelfia
|Francia ganó 1-0
|Jueves 9 de julio
|Francia vs. Marruecos (16:00 h, hora del Este)
|Estadio Gillette, Foxborough
|Francia ganó 2-0
|Martes 14 de julio
|Francia contra España (14:00 h CDT)
|Estadio AT&T, Arlington
|Entradas
Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La ventade última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad para comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Francia 2026?
La FIFA aplica precios variables.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
|Fechas
|Fase / Categoría
|Rango de precios oficial
|Rango estimado en reventa
|14–15 de julio
|Semifinales
|930–3295 $
|1.500–9.500 $ (3.721 $)
|18 de julio
|Partido por el tercer puesto
|250 $ – 800 $
|500–3.500 $ (1.480 $)
|19 de julio
|Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
|1.490 $ – 7.875
|5.900–38.000 $+ (15.240 $)
El camino de Francia hacia la final del Mundial 2026
Al quedar primera del Grupo I, estos son sus partidos previos a la final del 19 de julio, siempre que se clasifique.
Tras vencer a Marruecos en cuartos, Francia jugará contra España en semifinales y, de ganar, enfrentará a Argentina, Inglaterra, Noruega o Suiza en la final.
|Fecha (hora local)
|Ronda
|Sede
|Posible emparejamiento
|Entradas
|14 de julio (14:00 h CDT)
|Semifinales
|Estadio AT&T (Arlington)
|Francia vs. España
|Entradas
|19 de julio (15:00 h, hora del Este)
|Final
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|Partido 104: Por confirmar vs. Noruega/Inglaterra/Argentina/Suiza
Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación
Tras marcar su octavo gol en cuartos de final contra Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro 2026 con Lionel Messi. Ousmane Dembélé, autor de un hat-trick ante Noruega en la fase de grupos, suma cinco tantos tras batir de nuevo a los Leones del Atlas.
|Jugador (Selección)
|Goles
|Próximo partido – Entradas
|Kylian Mbappé (Francia)
|8
|vs. España — Entradas
|Lionel Messi (Argentina)
|8
|vs. Suiza – Entradas
|Erling Haaland (Noruega)
|7
|vs Inglaterra - Entradas
|Harry Kane (Inglaterra)
|6
|contra Noruega - Entradas
|Ousmane Dembélé (Francia)
|5
|contra España - Entradas
|Vinícius Júnior (Brasil)
|4
|Eliminado
|Jude Bellingham (Inglaterra)
|4
|vs. Noruega – Entradas
|Julián Quiñones (México)
|4
|Eliminado
|Ismaïla Sarr (Senegal)
|4
|Eliminado
|Mikel Oyarzabal (España)
|4
|vs Francia – Entradas
Qué esperar de Kylian Mbappé en el Mundial 2026
Con 19 años, marcó un doblete en los octavos de final contra Argentina en 2018 y sumó cuatro goles en su debut mundialista.
Cuatro años después, ya en el PSG, triplicó su cuenta con ocho goles en Catar 2022. Aunque Francia fue subcampeona, Mbappé lideró la final contra Argentina con un heroico hat-trick.
Con 20 goles en Mundiales, Mbappé —ahora en el Real Madrid— es segundo en la lista histórica, a solo un tanto de Lionel Messi.
Además de las ganas de ver jugar a Kylian Mbappé, el deseo de viajar y ver a Francia en acción ha crecido, y muchos aficionados esperan su actuación en Norteamérica este verano. Los bicampeones del mundo son una de las seis selecciones que han ganado más de un título.