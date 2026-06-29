Cómo conseguir entradas para ver a Kylian Mbappé en el Mundial 2026: entradas para Francia, información y más

A Kylian Mbappé le encanta el Mundial, y a los aficionados les encanta verle jugar. Esa relación se reforzó en Norteamérica, donde marcó cuatro goles en la fase de grupos del Mundial 2026.

Así llegó a 16 tantos en Copas del Mundo —12 en 2018 y 2022—, superando a Just Fontaine como máximo goleador francés del torneo.

Además, ya suma 60 goles con Francia y superó a Olivier Giroud (57).

Se espera que siga ampliando su cuenta en la fase eliminatoria. El próximo paso es el duelo de octavos contra Suecia en el MetLife Stadium este martes 30 de junio.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información esencial sobre las entradas para el Mundial de Francia 2026, incluyendo dónde puedes comprarlas y cuánto costarán.

Calendario de Francia en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Estadio Resultado final / Entradas Martes 16 de junio Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford) Francia ganó 3-1 Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Francia ganó 3-1 Viernes 26 de junio Francia vs. Noruega (15:00, hora del Este) Gillette Stadium (Foxborough) Francia ganó 4-1 Martes 30 de junio Francia vs. Suecia (17:00, hora del Este) Estadio MetLife, East Rutherford Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está activo y permite comprar o vender entradas verificadas a precios controlados.

ya está activo y permite comprar o vender entradas verificadas a precios controlados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Francia 2026?

La FIFA ha implantado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Francia hacia la final del Mundial 2026

Al quedar primera del Grupo I, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Si vence a Suecia el martes, se medirá en octavos a Alemania o Paraguay.

En cuartos podría medir fuerzas con Canadá, Países Bajos o Marruecos; en semifinales con España o Portugal; y en la final con Brasil, Argentina o Inglaterra.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 30 de junio (17:00 h, hora del Este) Octavos de final Estadio MetLife (East Rutherford) Francia vs. Suecia Entradas 4 de julio (17:00 h, hora del Este) Octavos de final Lincoln Financial Field (Filadelfia) Partido 89: vs. Alemania o Paraguay Entradas 9 de julio (16:00 h, hora del Este) Cuartos de final Gillette Stadium (Foxborough) Partido 97: vs Canadá, Países Bajos o Marruecos Entradas 14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.) Semifinales Estadio AT&T (Arlington) Partido 101: vs. ganador del partido 98 Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 101 Entradas

Qué esperar de Kylian Mbappé en el Mundial 2026

Con 19 años, Mbappé marcó un doblete en los octavos de final de 2018 ante Argentina y sumó cuatro goles en su debut mundialista.

Cuatro años después, ya en el PSG, triplicó su cuenta con ocho tantos en Catar 2022. Aunque Francia quedó subcampeona, Mbappé lideró la final ante Argentina con un heroico hat-trick.

Con 16 goles en Mundiales, Mbappé —ahora en el Real Madrid— empata con Miroslav Klose en el segundo lugar de la lista de máximos anotadores de la historia, a solo tres tantos de Lionel Messi, líder de la clasificación.

Además de las ganas de ver jugar a Kylian Mbappé, el deseo de viajar y ver a Francia en acción ha crecido, y muchos aficionados esperan su actuación en Norteamérica este verano. Los bicampeones del mundo son una de las seis selecciones que han ganado más de un título.