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Panama v United States: 2022 World Cup QualifyingGetty Images Sport
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Cómo conseguir entradas para ver a Christian Pulisic en el Mundial 2026: entradas para el Mundial de EE. UU., información y más

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USA
C. Pulisic

Únete a la multitud que anima a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en los partidos del Mundial este julio.

El Mundial 2026 brinda a los jugadores de la camiseta de barras y estrellas una oportunidad generacional de inspirar a Estados Unidos. 

La última vez que el torneo se disputó en Norteamérica, en 1994, jugadores como Alexi Lalas y Eric Wynalda se hicieron famosos. Ahora, 32 años después, Christian Pulisic y su generación buscan seguir su ejemplo y aumentar las opciones de los anfitriones.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información sobre entradas para el Mundial de EE. UU., incluyendo dónde comprarlas y cuánto cuestan.

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Resultados y próximos partidos de EE. UU. en el Mundial 2026

Christian Pulisic ha anotado doce goles en eliminatorias con la selección de Estados Unidos, pero solo uno en un Mundial.

Sin embargo, ese tanto, marcado ante Irán en el último duelo de la fase de grupos en Catar 2022, resultó decisivo y llevó a Estados Unidos a los octavos de final.

FechaPartido (hora local)EstadioResultado final / Entradas
Viernes 12 de junioEstados Unidos vs. Paraguay (18:00, hora del Pacífico)SoFi Stadium, InglewoodEstados Unidos ganó 4-1
Viernes 19 de junioEE. UU. vs. Australia (12:00 h, hora del Pacífico)Lumen Field, SeattleEstados Unidos ganó 2-0
Jueves 25 de junioEE. UU. vs. Turquía (19:00 h, hora del Pacífico)SoFi Stadium, InglewoodTurquía ganó 3-2
Miércoles 1 de julioEE. UU. vs Bosnia y Herzegovina (17:00 h, hora del Pacífico)Estadio Levi's, Santa Clara

Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de EE. UU. 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade últimahora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de EE. UU. 2026?

La FIFA usa precios variables.

En la fase de grupos, los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

FechasFase / CategoríaRango de precios oficialRango estimado en reventa
28 de junio - 3 de julioOctavos de final (recintos con gran demanda)225–540 $550–3 200 $ (1 250 $)
Del 28 de junio al 3 de julioRonda de 32 (sedes estándar)225–540 $400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)
Del 4 al 7 de julioOctavos de final240–640 $650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julioCuartos de final450 $ – 1.775 $850–5 500 $ (2 348 $)
14–15 de julioSemifinales930–3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julioPartido por el tercer puesto250–800500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julioFinal de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.8755.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de EE. UU. hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primero del Grupo D, estos son los posibles partidos que disputaría hasta llegar a la final del 19 de julio.

Si vence a Bosnia y Herzegovina el miércoles, se medirá en octavos a Bélgica o Senegal en Seattle. De ser Bélgica, buscará revancha tras el 5-2 sufrido en Atlanta en marzo.

En cuartos podrían medir fuerzas con España o Portugal, en semis con Francia y en la final con Brasil, Argentina o Inglaterra.

Fecha (hora local)RondaSedePosible emparejamientoEntradas
1 de julio (17:00 h, hora del Pacífico)Octavos de finalLevi's Stadium, Santa ClaraEE. UU. vs. Bosnia y Herzegovina

Entradas

6 de julio (17:00 h, hora del Pacífico)Octavos de finalLumen Field, SeattlePartido 94: vs. Bélgica o Senegal

Entradas

10 de julio (12:00 h, hora del Pacífico)Cuartos de finalEstadio SoFi, InglewoodPartido 98: vs. ganador del partido 93

Entradas

14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)SemifinalesEstadio AT&T, ArlingtonPartido 101: vs. ganador del partido 97

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)FinalEstadio MetLife (East Rutherford)Partido 104: vs. ganador del partido 102

Entradas

Grupo D – Clasificación final

PuestoEquipoPartidos jugadosGEDGoles a favorGoles en contraDiferencia de golesPuntosSituación
1.ºEE. UU.320184+46Clasificado
2.ºAustralia31112204Clasificado
3.ºParaguay311124-24Clasificado
4.ºTurquía310235-23Eliminado

Qué esperar de Christian Pulisic en el Mundial 2026

Aunque ha vivido momentos memorables con Borussia Dortmund, Chelsea y AC Milan, aún busca el éxito internacional. 

Debutó con la selección de EE. UU. en 2016, con 17 años, y se convirtió en el estadounidense más joven en jugar un partido de clasificación para el Mundial.

A sus 27 años, el jugador al que llaman «Capitán América» aún tiene mucho que aportar. Aunque Estados Unidos se perdió el Mundial de 2018, en 2022 alcanzó los octavos de final por tercera vez en doce años y ahora aspira a más.

En 2022, Pulisic compartió el tercer lugar en premios al «Mejor jugador del partido», solo superado por Mbappé y Messi. A pesar de la eliminación en octavos, fue un logro notable que espera repetir en el gran escenario.

En septiembre de 2024, Estados Unidos nombró seleccionador a Mauricio Pochettino, exentrenador de Tottenham, PSG y Chelsea, y, pese a algunos contratiempos, espera coger impulso este verano.

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