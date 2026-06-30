Cómo conseguir entradas para ver a Christian Pulisic en el Mundial 2026: entradas para el Mundial de EE. UU., información y más

El Mundial 2026 brinda a los jugadores de la camiseta de barras y estrellas una oportunidad generacional de inspirar a Estados Unidos.

La última vez que el torneo se disputó en Norteamérica, en 1994, jugadores como Alexi Lalas y Eric Wynalda se hicieron famosos. Ahora, 32 años después, Christian Pulisic y su generación buscan seguir su ejemplo y aumentar las opciones de los anfitriones.

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Resultados y próximos partidos de EE. UU. en el Mundial 2026

Christian Pulisic ha anotado doce goles en eliminatorias con la selección de Estados Unidos, pero solo uno en un Mundial.

Sin embargo, ese tanto, marcado ante Irán en el último duelo de la fase de grupos en Catar 2022, resultó decisivo y llevó a Estados Unidos a los octavos de final.

Fecha Partido (hora local) Estadio Resultado final / Entradas Viernes 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay (18:00, hora del Pacífico) SoFi Stadium, Inglewood Estados Unidos ganó 4-1 Viernes 19 de junio EE. UU. vs. Australia (12:00 h, hora del Pacífico) Lumen Field, Seattle Estados Unidos ganó 2-0 Jueves 25 de junio EE. UU. vs. Turquía (19:00 h, hora del Pacífico) SoFi Stadium, Inglewood Turquía ganó 3-2 Miércoles 1 de julio EE. UU. vs Bosnia y Herzegovina (17:00 h, hora del Pacífico) Estadio Levi's, Santa Clara Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de EE. UU. 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de EE. UU. 2026?

La FIFA usa precios variables.

En la fase de grupos, los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de EE. UU. hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primero del Grupo D, estos son los posibles partidos que disputaría hasta llegar a la final del 19 de julio.

Si vence a Bosnia y Herzegovina el miércoles, se medirá en octavos a Bélgica o Senegal en Seattle. De ser Bélgica, buscará revancha tras el 5-2 sufrido en Atlanta en marzo.

En cuartos podrían medir fuerzas con España o Portugal, en semis con Francia y en la final con Brasil, Argentina o Inglaterra.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 1 de julio (17:00 h, hora del Pacífico) Octavos de final Levi's Stadium, Santa Clara EE. UU. vs. Bosnia y Herzegovina Entradas 6 de julio (17:00 h, hora del Pacífico) Octavos de final Lumen Field, Seattle Partido 94: vs. Bélgica o Senegal Entradas 10 de julio (12:00 h, hora del Pacífico) Cuartos de final Estadio SoFi, Inglewood Partido 98: vs. ganador del partido 93 Entradas 14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.) Semifinales Estadio AT&T, Arlington Partido 101: vs. ganador del partido 97 Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 102 Entradas

Grupo D – Clasificación final

Puesto Equipo Partidos jugados G E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Situación 1.º EE. UU. 3 2 0 1 8 4 +4 6 Clasificado 2.º Australia 3 1 1 1 2 2 0 4 Clasificado 3.º Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 Clasificado 4.º Turquía 3 1 0 2 3 5 -2 3 Eliminado

Qué esperar de Christian Pulisic en el Mundial 2026

Aunque ha vivido momentos memorables con Borussia Dortmund, Chelsea y AC Milan, aún busca el éxito internacional.

Debutó con la selección de EE. UU. en 2016, con 17 años, y se convirtió en el estadounidense más joven en jugar un partido de clasificación para el Mundial.

A sus 27 años, el jugador al que llaman «Capitán América» aún tiene mucho que aportar. Aunque Estados Unidos se perdió el Mundial de 2018, en 2022 alcanzó los octavos de final por tercera vez en doce años y ahora aspira a más.

En 2022, Pulisic compartió el tercer lugar en premios al «Mejor jugador del partido», solo superado por Mbappé y Messi. A pesar de la eliminación en octavos, fue un logro notable que espera repetir en el gran escenario.

En septiembre de 2024, Estados Unidos nombró seleccionador a Mauricio Pochettino, exentrenador de Tottenham, PSG y Chelsea, y, pese a algunos contratiempos, espera coger impulso este verano.