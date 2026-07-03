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Cómo conseguir entradas para Portugal-España: precios del Mundial, info del partido de octavos, ofertas de última hora y más

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Nos espera un emocionante derbi ibérico en los octavos de final del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

El esperado duelo ibérico de octavos de final enfrentará a España y Portugal en Dallas el lunes 6 de julio, con un billete a cuartos en juego.

La sustitución de Cristiano Ronaldo ante Croacia hizo temer lo peor, pero el cabezazo final de Gonçalo Ramos clasificó a Portugal.

¿Podrá CR7 superar a una España que aún no ha encajado gol en el Mundial 2026? Además, sin contar penaltis, La Roja acumula 35 partidos sin perder.

No te pierdas este duelo. En GOAL te contamos cómo conseguir entradas para Portugal-España y cuánto cuestan.

¿A qué hora empieza el Portugal-España?

Se jugará en el AT&T Stadium de Dallas.

Cómo comprar entradas para el Portugal-España del Mundial

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y son la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Portugal y España?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Portugal contra España en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Portugal y España

POR

POR - Formulario

NGA
W2-1
COD
D1-1
UZB
W5-0
COL
D0-0
CRO
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ESP

ESP - Formulario

PER
W1-3
CPV
D0-0
KSA
W4-0
URU
W0-1
AUT
W3-0
Gol marcado (encajado)
11/1
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Portugal contra España: historial reciente de enfrentamientos directos

POR

Últimos partidos

ESP

1

Victoria

3

Empates

1

Victoria

1

Goles marcados

2
Partidos de más de 2.5 goles
0/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Noticias de los equipos

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