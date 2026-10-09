Cómo conseguir entradas para Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers: fechas del partido de la NFL en Ciudad de México, precio de las entradas y más

La NFL regresa a Ciudad de México para un electrizante duelo de Sunday Night Football de la Semana 11, en el que los Minnesota Vikings se enfrentarán a los San Francisco 49ers. El partido, que se disputará en el icónico Estadio Banorte de Ciudad de México, enfrentará cara a cara al sur de la frontera a dos potencias de la NFC dentro de esta International Series.

GOAL ofrece todos los detalles necesarios sobre la programación del partido, la estructura oficial de precios y cómo asegurarte ya tu asiento antes de que se agoten las entradas disponibles.

¿Cuándo es el partido de la NFL en Ciudad de México?

Fecha y hora Partido Ubicación Entradas Domingo, 22 de noviembre de 2026 a las 18:20 Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers Estadio Banorte, Ciudad de México, México Entradas

¿Dónde comprar entradas para el partido de la NFL en Ciudad de México?

Las entradas oficiales de venta primaria para el partido de la NFL en Ciudad de México se distribuyen directamente a través de Ticketmaster México y de los portales oficiales de los equipos.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, las plataformas de reventa secundaria como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la NFL en Ciudad de México?

Las entradas estándar para un solo partido en los canales oficiales de venta parten de 120 $ USD para asientos en las zonas superiores, mientras que las vistas centrales en la grada baja alcanzan hasta 450 $ USD a través de las taquillas principales.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, las plataformas de reventa secundaria como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora, con anuncios de entrada desde alrededor de 250 $ USD, según la ubicación del asiento y la disponibilidad.

Todo lo que necesitas saber sobre el partido de la NFL en Ciudad de México

La expansión de la NFL International Series a Ciudad de México marca uno de los eventos más esperados del calendario de fútbol americano. El Estadio Banorte ofrece un ambiente increíble, combinando la energía de un estadio a gran altitud con un drama deportivo internacional de primer nivel. Minnesota y San Francisco cuentan con plantillas repletas de estrellas, lo que garantiza un inolvidable duelo estelar en el Sunday Night Football.

Los aficionados que viajen a Ciudad de México para el partido pueden esperar una celebración durante todo el fin de semana, con fan zones, experiencias interactivas de la NFL y eventos localizados de los equipos por toda la capital. Debido al enorme interés local e internacional por viajar, se recomienda encarecidamente a los aficionados asegurar cuanto antes las entradas para el partido y el alojamiento.



