Confirmado: México, anfitrión, vs. Inglaterra en octavos del Mundial 2026.

«El Tri» avanzó tras vencer 2-0 a Ecuador, enloqueciendo a su público.

Ahora recibe a la Inglaterra de Thomas Tuchel, que remontó 1-0 ante la República Democrática del Congo y ganó 2-1 gracias a un doblete de Harry Kane en la segunda parte.

En un ambiente hostil y caldeado en Ciudad de México, los Tres Leones afrontan la prueba definitiva de sus aspiraciones ante una selección anfitriona impulsada por la historia.

¿A qué hora empieza el partido de la Copa del Mundo entre México e Inglaterra?

El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de CiudaddeMéxico.

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Mexico City Stadium

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre México e Inglaterra?

Los principales sorteos oficiales (preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior) ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre México e Inglaterra?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 $ (1.250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400–2.800 € (1.134 €) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

México vs. Inglaterra en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de México y Inglaterra

México vs. Inglaterra: historial reciente

MEX Últimos partidos ING 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Inglaterra 3 - 1 Mexico

Inglaterra 4 - 0 Mexico 1 Goles marcados 7 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Clasificación de México contra Inglaterra

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