Cómo conseguir entradas para los partidos del Mundial de 2026 en Canadá: información sobre los estadios, calendario de partidos en Toronto y Vancouver, ciudades y mucho más

Los aficionados al fútbol canadiense esperan con impaciencia el 12 de junio, fecha en la que la selección canadiense, los «Canucks», iniciará su andadura en el Mundial de 2026 desde el corazón de Toronto, en un viaje histórico en el que los anfitriones buscarán escribir una nueva página en los anales del Mundial.

Además de acoger los tres partidos de Canadá en la fase de grupos, los estadios canadienses serán escenario de enfrentamientos muy esperados, entre los que destacan el partido entre Alemania y Costa de Marfil en Toronto, y el enfrentamiento entre Nueva Zelanda y Bélgica en Vancouver, además de una presencia árabe destacada representada por el partido de los «Faraones», la selección de Egipto, contra Nueva Zelanda.

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¿Cuándo se disputarán los partidos del Mundial de 2026 en Canadá?

Canadá acogerá 13 partidos del Mundial de 2026 (10 partidos de la fase de grupos y 3 de las eliminatorias). Aquí tienes el calendario completo de los partidos en hora local: