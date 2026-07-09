La selección masculina de México ilusionó a toda una nación durante el torneo en casa, pero su aventura en el Mundial 2026 terminó en octavos de final.

Tras dominar el Grupo A y vencer a Ecuador en la ronda de 32, su avance se detuvo ante una Inglaterra eficaz, que ganó 3-2 en el Estadio Azteca.

Aunque el anfitrión ya no sigue en liza, los aficionados mexicanos se niegan a dejar que la magia se desvanezca.

La fase eliminatoria se disputa ahora en Estados Unidos, así que los aficionados deben viajar a las sedes estadounidenses para ver la recta final del torneo.

Consulta el calendario completo de los próximos partidos del Mundial 2026.

Fecha y hora Detalles del partido Lugar Entradas 9 de julio, 18:00 h EDT Cuartos de final 1: Francia vs. Marruecos Estadio Gillette (Boston), EE. UU. Comprar entradas 10 de julio, 18:00 h (PDT) Cuartos de final 2: España vs. Bélgica SoFi Stadium (Los Ángeles), EE. UU. Comprar entradas 11 de julio, 16:00 h (hora del este) Cuartos de final 3: Noruega vs. Inglaterra Estadio Hard Rock (Miami), EE. UU. Comprar entradas 11 de julio, 18:00 h CDT Cuartos de final 4: Argentina vs. Suiza Arrowhead Stadium (Kansas City), EE. UU. Comprar entradas 14 de julio, 19:00 h CDT Semifinal 1: Francia/Marruecos vs. España/Bélgica Estadio de Dallas, EE. UU. Comprar entradas 15 de julio, 20:00 h (hora del este de EE. UU.) Semifinal 2: Noruega/Inglaterra vs. Argentina/Suiza Estadio de Atlanta, EE. UU. Comprar entradas 18 de julio, 15:00 h (hora del Este) Partido por el tercer puesto: Francia/Marruecos/España/Bélgica vs. Noruega/Inglaterra/Argentina/Suiza Estadio de Miami, EE. UU. Comprar entradas 19 de julio, 15:00 h (EDT) Final de la Copa del Mundo: Francia / Marruecos / España / Bélgica vs. Noruega / Inglaterra / Argentina / Suiza Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Comprar entradas

Cómo conseguir entradas para los partidos del Mundial de 2026 en México

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : no es sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA.

: no es sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Mundial 2026 en México?

Las entradas para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en México se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.

las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. Estas son las primeras estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares Octavos de final 105–750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de 2026 en México?

Los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se disputen en México tendrán lugar en las tres sedes siguientes:

Estadio Banorte (Ciudad de México): 83 000 espectadores.

83 000 espectadores. Estadio BBVA (Guadalupe): 53 500

53 500 Estadio Akron (Zapopan): 48 000

Qué se puede esperar de los partidos del Mundial de 2026 en México

En ediciones anteriores se vivieron multitudes entusiastas y se espera que vuelva a ocurrir, pese a que la organización se comparte con Estados Unidos y Canadá.

Tras 40 años de espera, el país latinoamericano, que ya organizó los recordados Mundiales de 1970 y 1986, se convertirá en el primero que acoge o coacoge el torneo masculino en tres ocasiones.

Sus dos mejores actuaciones, con cuartos de final en 1970 y 1986, animarán a la afición a apoyar a “El Tri”.

Además, la selección mexicana no pierde en casa desde octubre de 2018 (1-0 contra Chile), acumulando ya 20 partidos sin derrota.

Además de México, Sudáfrica, Corea del Sur, Colombia y Túnez jugarán al menos dos encuentros en territorio mexicano.