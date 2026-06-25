Cómo conseguir entradas para los partidos del Mundial 2026 en México: información sobre los estadios, calendario de la Ciudad de México, sedes y más

De costa a costa, desde las modernas ciudades de Monterrey y Guadalajara hasta los históricos sitios de la capital, el ambiente del Mundial en México es electrizante.
Es la primera vez que la selección mexicana gana todos sus partidos de grupo.
El equipo de Javier Aguirre avanza con confianza hacia los dieciseisavos de final, programados para el martes 30 de junio en el legendario Estadio Azteca, y la demanda de entradas ha alcanzado niveles sin precedentes.
En la siguiente ronda, México o Ecuador podrían enfrentar a Inglaterra o a la República Democrática del Congo.
¿Cuándo se jugarán los partidos del Mundial en México?
En México se jugarán 13 partidos (10 de grupo y 3 de eliminación). El calendario es:
|Fecha
|Partido (hora local)
|Sede
|Resultado final / Entradas
|Sábado 20 de junio
|Grupo F: Túnez - Japón (22:00 h)
|Estadio BBVA (Monterrey)
|0-4
|Martes 23 de junio
|Grupo K: Colombia - República Democrática del Congo (20:00 h)
|Estadio Akron (Guadalajara)
|1-0
|Miércoles 24 de junio
|Grupo A: República Checa vs. México (19:00 h)
|Estadio Banorte (Ciudad de México)
|0-3
|Miércoles 24 de junio
|Sudáfrica - Corea del Sur (19:00)
|Estadio BBVA (Monterrey)
|1-0
|Viernes 26 de junio
|Grupo H: Uruguay - España (18:00 h)
|Estadio Akron (Guadalajara)
|0-1
|Lunes 29 de junio
|Octavos de final: Países Bajos - Marruecos
|Estadio BBVA (Monterrey)
|1-1, Marruecos ganó 3-2 en penaltis
|Martes 30 de junio
|Octavos de final: México vs. Ecuador
|Estadio Banorte (Ciudad de México)
|Reserva ya
|Domingo 5 de julio
|Octavos de final: México/Ecuador vs. Inglaterra/República Democrática del Congo
|Estadio Banorte (Ciudad de México)
|Reserva ya
Cómo conseguir entradas para los partidos del Mundial 2026 en México
Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya concluyeron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: no es sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar o vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Mundial 2026 en México?
Las entradas para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en México se dividen en las siguientes categorías:
- Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.
- Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.
- Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
- Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior, fuera de las demás categorías.
Los precios han variado según la fase de venta. Estas son las primeras estimaciones:
|Escenario
|Rango de precios
|Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)
|60–620 dólares
|Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México)
|75–2.735 dólares
|Octavos de final
|105–750 $
|Octavos de final
|170 $ - 980 $
¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de 2026 en México?
Los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en México se jugarán en tres sedes:
- Estadio Banorte (Ciudad de México): 83 000 espectadores.
- Estadio BBVA (Guadalupe): 53 500
- Estadio Akron (Zapopan): 48 000
Qué se puede esperar de los partidos del Mundial de 2026 en México
En ediciones anteriores se vivieron multitudes entusiastas y se espera que, a pesar de compartir la organización con Estados Unidos y Canadá, el público vuelva a llenar los estadios.
Tras 40 años de espera, el país latinoamericano, que ya organizó los recordados Mundiales de 1970 y 1986, se convertirá en el primero que acoge o coacoge el torneo masculino en tres ocasiones.
Sus dos mejores actuaciones, con cuartos de final en 1970 y 1986, animarán a la afición a apoyar a “El Tri”.
Además, la selección mexicana no pierde en casa desde octubre de 2018 (1-0 contra Chile), acumulando ya 20 partidos sin derrota.
Además de México, Sudáfrica, Corea del Sur, Colombia y Túnez jugarán al menos dos partidos en suelo mexicano.