Desde que levantó el trofeo de la Champions League al final de la temporada 2022/23, el Manchester City no ha conseguido superar los cuartos de final en Europa. ¿Recuperará su mejor versión en el continente? Ya puedes reservar entradas para sus próximos partidos de Champions League.

Entradas para los partidos del Manchester City en la Champions LeagueReserva ahora

Con grandes encuentros de la fase de liga ante el Paris Saint-Germain, el Nápoles y el Barcelona, entre otros, a los aficionados del City les esperan noches europeas apasionantes en los próximos meses.

GOAL te ofrece toda la información actualizada para conseguir entradas para los próximos partidos del Manchester City en la Champions League: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Manchester City en la Champions League

Fecha (hora local) Partido Estadio Entradas Miércoles 14 de octubre (20:00) Manchester City contra Paris Saint-Germain Etihad Stadium (local) Entradas Martes 20 de octubre (20:00) Manchester City contra AEK Atenas Etihad Stadium (local) Entradas Miércoles 4 de noviembre (21:00) RB Leipzig contra Manchester City Red Bull Arena (visitante) Entradas Martes 24 de noviembre (20:00) Manchester City contra Nápoles Etihad Stadium (local) Entradas Martes 8 de diciembre (21:00) Barcelona contra Manchester City Camp Nou (visitante) Entradas Miércoles 20 de enero (21:00) Lens contra Manchester City Stade Bollaert-Delelis (visitante) Por anunciar Miércoles 27 de enero (20:00) Manchester City contra Sporting CP Etihad Stadium (local) Entradas

Cómo comprar entradas para los partidos del Manchester City en la Champions League

Las entradas del Manchester City rara vez salen a la venta para el público general. El club cuenta con una afición fiel y el Etihad agota las localidades rápidamente.

Para los partidos de la Premier League, 46.000 de las 53.400 localidades del estadio ya están ocupadas por abonados. Lo más probable es que necesites ser socio del Manchester City (Matchday Member) para poder comprar entradas para estos partidos a través del club.

Puede haber excepciones en los partidos de la fase de liga de la Champions League o en los de la FA Cup y la Carabao Cup, cuando suele haber menos demanda. Sin embargo, no hay garantías y la disponibilidad varía.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas del Manchester City, quienes quieran asistir a un partido de Champions League pueden considerar plataformas de reventa como StubHub, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Manchester City en la Champions League?

Si compras directamente al club entradas para partidos de Champions League en el Etihad Stadium, el precio para adultos oscila entre 25 £ (nivel 0 de la grada familiar y niveles 0 y 3 de la grada sur) y 50 £ (asientos prémium sin servicios de hospitality en la sección 93:20). Los precios de las entradas con descuento también varían: los mayores de 65 años y los jóvenes de entre 18 y 21 años pagan entre 22 £ y 37 £, mientras que los menores de 18 años pueden entrar por tan solo 10 £ en la grada familiar o pagar hasta 25 £ en la sección 93:20.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información sobre disponibilidad y precios. Actualmente hay entradas disponibles desde 95 £ en plataformas de reventa como StubHub.

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¿Qué paquetes de hospitality ofrece el Manchester City para los partidos de Champions League?

Los paquetes de hospitality del Manchester City también son una buena forma de conseguir localidades para quienes no son socios. Suelen tardar más en agotarse que las entradas de venta directa y reventa, por lo que pueden ser una buena opción cuando las demás alternativas son limitadas.

Estos son algunos de los paquetes de hospitality disponibles para los partidos del Manchester City en el Etihad Stadium:

The Mancunian (desde 390 £)

Una dosis de cultura de Mánchester, con música en directo y decoración local. Incluye un menú inspirado en el de una brasserie, y se pueden comprar bebidas el día del partido o mediante paquetes reservados con antelación.

The Tunnel Club (desde 570 £)

(The Tunnel Club Premier, desde 870 £)

Acceso a zonas normalmente reservadas para que puedas recibir a la plantilla del Manchester City a su llegada. También incluye un menú contemporáneo de temporada, bebidas incluidas y asientos acolchados de categoría ejecutiva. La experiencia se completa con entrevistas en directo en la sala, música a cargo de un DJ y un concurso con premios en la propia sala.

Backstage (desde 1.140 £)

Una versión mejorada de la experiencia «Tunnel Club». Accede a zonas normalmente reservadas y vive de primera mano todos los preparativos del día del partido, incluida una charla privada con una persona del equipo de operaciones del primer equipo de Pep y una visita a zonas normalmente reservadas del estadio con una leyenda del club.

Historia del Etihad Stadium

El City of Manchester Stadium, conocido actualmente como Etihad Stadium por motivos de patrocinio, es el estadio del Manchester City desde 2003. Se había inaugurado oficialmente un año antes, ya que fue la sede principal de los Juegos de la Commonwealth de 2002.

Su aforo actual es de 53.600 espectadores, lo que lo convierte en el séptimo estadio de fútbol más grande de Inglaterra y el undécimo del Reino Unido. Además de albergar principalmente partidos del Manchester City, el Etihad acogió la final de la Copa de la UEFA de 2008, partidos internacionales de la selección inglesa de fútbol, encuentros de rugby a 13, combates de boxeo, partidos internacionales de la selección inglesa de rugby a 15 y conciertos.