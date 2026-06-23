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Cómo conseguir entradas para los partidos de Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial: precios, información sobre los partidos en el Hard Rock Stadium, ofertas de última hora y más

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Argentina se ha clasificado para los octavos de final del Mundial. A continuación, te explicamos cómo conseguir tus entradas.

Argentina, actual campeona del mundo, se ha clasificado oficialmente para la fase eliminatoria de los 32 tras un inicio impecable en el Grupo J.

La demanda de entradas bate récords, pues los aficionados quieren ver a Lionel Messi y su equipo en la eliminatoria de Miami.

¿Cuándo juega Argentina en octavos?

El partido 86 de octavos se jugará el viernes 3 de julio a las 18:00 h EDT en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, contra el segundo del Grupo H.

¿Cómo comprar entradas para el partido de Argentina en los octavos de final del Mundial?

Los sorteos oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.

Lo esencial:

  • La venta de última hora, que arrancó el 1 de abril, no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última chance de adquirir boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los octavos de final de Argentina en el Mundial?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios partían desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llegaba a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Etapa / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos de alta demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400–2.800 $ (1.134 $)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450 $ – 1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490–7 875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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