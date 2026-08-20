Cómo conseguir entradas para los NBA Global Games 2026: fechas, precios de las entradas y más

La NBA vuelve a llevar el mejor baloncesto del mundo más allá de Norteamérica de cara a la temporada 2026-27, con partidos de pretemporada y de temporada regular ya confirmados en Canadá, China, México, Francia e Inglaterra. La acción arranca el 3 de octubre en Quebec City, en el primer partido de la historia de la liga en la provincia fuera de Montreal, antes de pasar por Vancouver y Macao, y después por Ciudad de México en noviembre y un gran doble cartel en París y Manchester en enero de 2027.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para asistir a estos partidos en persona, incluido el calendario completo, dónde se venden las entradas, el rango de precios por ahora y cómo encontrar la opción más barata. A continuación encontrarás todos los partidos confirmados de los NBA Global Games para 2026, junto con los detalles de la preventa y la venta general, para que puedas asegurarte las entradas antes de que vuelen los mejores asientos.

¿Cuándo son los NBA Global Games 2026?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Sáb., 3 de oct. (hora por confirmar) Toronto Raptors vs Miami Heat Videotron Centre, Quebec City Entradas Vie., 9 de oct. (hora por confirmar) Dallas Mavericks vs Houston Rockets The Venetian Arena, Macao Entradas Sáb., 10 de oct. (hora por confirmar) Toronto Raptors vs LA Clippers Rogers Arena, Vancouver Entradas Dom., 11 de oct. (hora por confirmar) Dallas Mavericks vs Houston Rockets The Venetian Arena, Macao Entradas Sáb., 7 de nov., aprox. 16:00 hora local Denver Nuggets vs Indiana Pacers Arena CDMX, Ciudad de México Entradas Jue., 14 de ene. de 2027, 18:00 hora local San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans Accor Arena, París Entradas Dom., 17 de ene. de 2027 (hora por confirmar) San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans Co-op Live, Manchester Entradas

¿Dónde comprar entradas para los NBA Global Games 2026?

La forma más rápida y fiable de conseguir entradas para los NBA Global Games es a través de StubHub, ya que ofrece:

Cobertura completa: hay entradas disponibles para todos los partidos de arriba, desde los encuentros de pretemporada en Canadá y China hasta las fechas de Ciudad de México, París y Manchester.

hay entradas disponibles para todos los partidos de arriba, desde los encuentros de pretemporada en Canadá y China hasta las fechas de Ciudad de México, París y Manchester. Una red de seguridad una vez desaparecen las asignaciones oficiales: el duelo de Ciudad de México entre Nuggets y Pacers ya ha agotado las entradas para un solo partido por los canales oficiales, y los Canada Games en Quebec City y Vancouver solo salieron a la venta para el público el 20 de agosto, por lo que se espera una demanda alta en los días posteriores. StubHub reúne anuncios de aficionados y agentes que revenden entradas que ya no pueden utilizar, lo que ofrece una variedad de asientos más amplia de la que puede ofrecer una sola taquilla oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para los NBA Global Games 2026?

Los precios para los Global Games de este año aún se están ajustando a medida que sale a la venta cada partido, pero el historial reciente ofrece una guía útil de lo que pueden esperar los aficionados:

Rango habitual: los partidos equivalentes de pretemporada y exhibición del año pasado en el extranjero oscilaron desde apenas 60 dólares para asientos en la parte alta en algunos recintos hasta varios miles de dólares para courtside y zonas premium.

los partidos equivalentes de pretemporada y exhibición del año pasado en el extranjero oscilaron desde apenas 60 dólares para asientos en la parte alta en algunos recintos hasta varios miles de dólares para courtside y zonas premium. Mercado de reventa: los precios suelen arrancar muy por debajo del valor facial una vez aparece una gama más amplia de anuncios en StubHub .

los precios suelen arrancar muy por debajo del valor facial una vez aparece una gama más amplia de anuncios en . Las entradas más baratas: los asientos en la parte alta y las entradas con visibilidad reducida son de forma constante la manera más económica de entrar al pabellón para estos partidos internacionales únicos, y normalmente son también las primeras en reaparecer en el mercado de reventa si tu presupuesto es ajustado.

Las ventanas de preventa y venta general varían según el mercado

Canadá: las entradas para los NBA Canada Games de Quebec City y Vancouver salieron a la venta general el 20 de agosto de 2026, después de una preventa anticipada disponible para los aficionados que registraron previamente su interés.

las entradas para los NBA Canada Games de Quebec City y Vancouver salieron a la venta general el 20 de agosto de 2026, después de una preventa anticipada disponible para los aficionados que registraron previamente su interés. China: la liga aún no ha confirmado los detalles de la venta de entradas para los partidos de Macao entre Mavericks y Rockets.

la liga aún no ha confirmado los detalles de la venta de entradas para los partidos de Macao entre Mavericks y Rockets. México: el partido de Ciudad de México vendió las entradas por fases, primero a los titulares de tarjetas de Banco Azteca y después al público en general, y las entradas para un solo partido ya están agotadas a través de los canales oficiales.

el partido de Ciudad de México vendió las entradas por fases, primero a los titulares de tarjetas de Banco Azteca y después al público en general, y las entradas para un solo partido ya están agotadas a través de los canales oficiales. Europa: los partidos de París y Manchester se encuentran actualmente en su fase de sorteo gratuito, y se espera que la venta general de entradas llegue después de que se cierre el proceso en septiembre.

Todo lo que necesitas saber sobre los NBA Global Games

El programa NBA Global Games ha llevado a la liga a pabellones de toda Europa, Asia, África, Australia y América durante décadas, con los primeros partidos en el extranjero remontándose a 1978, cuando los Washington Bullets disputaron encuentros de exhibición en Israel, China y Filipinas. Desde entonces se ha convertido en una de las estrategias de crecimiento clave de la liga, combinando exhibiciones de pretemporada con auténticos partidos de temporada regular diseñados para acercar el baloncesto NBA a aficiones que rara vez pueden verlo en directo.

El programa de este año refleja la rapidez con la que puede cambiar el mapa internacional de la liga. Abu Dhabi, que acogió partidos de pretemporada cada año desde 2022 hasta 2025, no figura en 2026 después de que la NBA optara por no viajar a Oriente Medio en medio de preocupaciones de seguridad en la región, aunque la liga ha dicho que sus planes a largo plazo para los Emiratos Árabes Unidos y un posible futuro en Catar siguen sin cambios. En su lugar, Canadá logra un estreno histórico, con Quebec City acogiendo un partido de la NBA por primera vez como parte de un doble cartel que también lleva a los Raptors a Vancouver. Ciudad de México prolonga su trayectoria como el país fuera de Estados Unidos y Canadá con más historia en la NBA, al albergar su 35.º partido desde 1992, mientras que París y Manchester completan el año como parte del compromiso de la liga durante tres temporadas con el baloncesto de temporada regular en Europa.

Todo lo que necesitas saber sobre el Accor Arena

El Accor Arena de París acogerá a la NBA el 14 de enero de 2027, cuando Victor Wembanyama regrese a su país natal como parte de la plantilla de los Spurs que se enfrentará a los Pelicans. Situado en el distrito 12, cerca de la zona de Bercy, el pabellón tiene una capacidad aproximada de 20.300 espectadores y ha albergado partidos de la NBA de forma intermitente desde la década de 1990, por lo que este será el sexto encuentro de temporada regular que la liga lleva a la capital francesa y la 16.ª presencia de la NBA en el país en total.

El recinto está muy bien comunicado por transporte público, con las estaciones de metro y RER de Bercy a pocos minutos a pie de la entrada, lo que lo convierte en uno de los grandes pabellones europeos más fáciles de alcanzar sin coche. En el interior, la oferta va desde filas empinadas en el anillo superior con una visión completa de la pista hasta zonas premium a pie de pista y en las gradas bajas, lo que da a los aficionados de todos los presupuestos una forma de entrar al recinto. Dado el enorme interés que rodea el regreso de Wembanyama a casa, y el hecho de que los detalles de la venta general aún están por confirmarse, asegurarse un asiento pronto a través del mercado de reventa parece la forma más segura de garantizar la entrada una vez se cierre en septiembre el periodo de sorteo gratuito.